Radfahrerin sichert Gefahrenstelle auf der Näthewindebrücke kurzerhand selbst

Brandenburg/H

Am Montagmorgen staunten Passanten an der Näthewindebrücke nicht schlecht. Plötzlich wuchsen Äste mitten durch den Brückenboden. Hat da die Kraft eines Baumes die morschen Bodenbretter durchbohrt? Eher nicht.

Die Äste sollten Spaziergänger auf ein kaputtes Brett aufmerksam machen. Die Idee dazu hatte Angela Ulbrich. Als sie am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr über die Näthewindebrücke nach Hause wollte, bemerkte sie die Gefahrenstelle im Licht ihres Fahrradscheinwerfers. „Ich habe mir überlegt, was ich machen könnte, um andere davor zu bewahren, hier einzubrechen,“ sagte sie am Montagmorgen. Also riss sie einfach ein paar Zweige von einem Baum und steckte sie in das Loch. „So habe ich ein Hindernis gebaut, das hoffentlich alle umgehen oder umfahren konnten,“ so Ulbrich.

Nach Bürgerhinweisen kümmerte sich der Bauhof noch am Vormittag darum, den Schaden zu beheben. Am Mittag war die entsprechende Holzbohle schon ausgetauscht.

Von Rüdiger Böhme