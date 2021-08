Bad Belzig

Manfred Volkmanns Karriere als Arzt in Bad Belzig begann mit einer Absage. „Ich wurde erst einmal abgelehnt“, erinnert sich der 79-Jährige schmunzelnd. „Das war 1968, und sie hatten schlicht keine Wohnung für mich.“

Der frisch diplomierte Absolvent der Medizinischen Akademie Magdeburg hatte sich am Belziger Kreiskrankenhaus beworben, denn seine Frau hatte gerade eine Zusage für eine Stelle als Lehrerin in der Stadt bekommen. Doch so einfach war das damals, in der DDR, nicht. Wohnungen waren knapp und manchmal selbst mit Beziehungen nicht verfügbar. Weil es keine Unterkunft gab, hätte das Krankenhaus auf den jungen Arzt verzichten müssen. Das wollte es natürlich nicht.

Das Kreiskrankenhaus in Belzig auf einer Ansichtskarte von 1963. Quelle: Werner Heldge / Heldge-Verlag / ddr-postkarten-museum.de

Schließlich hat das dann doch noch geklappt mit dem Quartier. Die Volkmanns zogen in die Wiesenburger Straße in Belzig. „Eine uralte Wohnung, das Klo war zwei Treppen tiefer und beim Tapezieren fiel mir quadratmeterweise der Putz entgegen“, berichtet Manfred Volkmann. Doch wenn man jung ist und ins Berufsleben starten möchte, nimmt man so einiges hin. „Das Bad habe ich dann selbst eingebaut.“ Im Fläming hat es dem jungen Arzt auf Anhieb gefallen. „Ich kann heute wirklich sagen, dass ich ein Belziger bin.“

Inzwischen sind 53 Jahre vergangen und Manfred Volkmann blickt auf unzählige Erlebnisse in der Klinik zurück. Tausende Menschen hat der Radiologe durchleuchtet, unzähligen Patienten mit seinen Diagnosen das Leben gerettet. Er hat operiert und Noteinsätze gefahren, war bei schweren Unfällen auf der Autobahn zur Stelle und hat Sprechstunden abgehalten.

Nachtdienste, Überstunden, durchgearbeitete Wochenenden und immer wieder Weiterbildungen. Das volle Programm eines Arztes in einem Krankenhaus. Jetzt hat Manfred Volkmann den weißen Kittel an den sprichwörtlichen Nagel gehängt und ist in den Ruhestand gegangen. Mit 79 Jahren.

„Immer etwas zu tun“: Manfred Volkmann in seinem Garten in der Niemegker Straße in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Nun ist Zeit für Hobbys. Das sind der große und schön gepflegte Garten, Radfahren, Nordic Walking und Wandern. „Wir verreisen auch gerne, meine Frau und ich“, sagt der rüstige Senior, den man glatt für zehn Jahre jünger halten könnte. Demnächst geht es nach Tirol in die Berge. Auf dem Grundstück an der Niemegker Straße in Bad Belzig ist immer viel zu tun. Das Haus hat Manfred Volkmann ab 1978 zum Teil selbst errichtet. Garage und Terrasse komplett in Eigenleistung. „Lange Weile hat man hier nicht.“

Eigentlich hatte er ja vor elf Jahren in Rente gehen wollen. „2010 habe ich mich schon einmal von meinen Kollegen verabschiedet, doch mein Nachfolger funktionierte nicht“, berichtet der frühere Chefarzt trocken und ohne Umschweife. Die Patienten suchten sich andere Krankenhäuser, wanderten ab nach Brandenburg an der Havel, Dessau oder Wittenberg. Also musste er wieder ran, denn ein Nachfolger für einen Chefarzt in der Radiologie mit entsprechender Berufserfahrung ist nicht so schnell zu finden. „Ich bin dann Ende 2011 wieder voll eingestiegen.“

Frühe Behandlung rettet Leben

Viele Patienten sind dann zu „ihrem Doktor“ in den Fläming zurückgekommen. Manche von ihnen machten sich sogar von Magdeburg aus auf den Weg in die hiesige Radiologie. „Anderswo muss man bis zu einem Vierteljahr und länger auf einen freien Termin warten“, erklärt der Arzt die Nachfrage. „Hier geht es sofort zur Behandlung.“ Ein echter Standortvorteil. Denn bei etlichen Krankheiten zählt jeder Tag Vorsprung. „Es gibt Fälle, bei denen es nach drei Monaten Wartezeit einfach zu spät ist“, erklärt der promovierte Mediziner.

An seinen ersten Patienten kann er sich heute noch erinnern. „Das war eine Dame aus Glien, die bei uns auf der Station war“, berichtet Manfred Volkmann. Im Laufe der Jahre kamen so viele dazu, dass er nicht mehr alle im Kopf haben kann. Aber viele Menschen grüßen ihn auch nach langer Zeit noch auf der Straße. „Sie haben doch damals bei mir Ultraschall gemacht.“

Einsatz in der Grippeepidemie 1969

Gleich nach dem ersten Jahr kam eine Bewährungsprobe. „Wegen der Grippeepidemie 1969 wurde ich als Krankenhausarzt in das Landambulatorium in der Niemöllerstraße delegiert“, erinnert sich Manfred Volkmann. Nach der Sprechstunde sei er noch zu den Kranken rausgefahren. „Ich habe Hausbesuche bis 2 Uhr nachts gemacht.“ Behandelt wurde mit den üblichen Mitteln. „Die meisten Patienten waren nach zwei Wochen wieder genesen, an Grippetote kann ich mich nicht erinnern“, sagt er.

Geboren wurde Manfred Volkmann in Westpreußen in der Nähe von Bromberg. Das liegt in der jetzigen polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Die Mutter musste 1945 mit ihren vier Kindern fliehen. Nach Halberstadt, kurz vorm Harz. „Vier Jahre haben wir dort im Lager gelebt.“ Der Vater ist im Krieg gefallen. Wenn Manfred Volkmann von diesen Erlebnissen berichtet, ist er heute noch gerührt. „Doch wir Kinder haben alle Abitur gemacht“, berichtet er stolz. Die beiden Söhne der Volkmanns sind übrigens ebenfalls Ärzte geworden.

Als Hilfsschlosser Geld verdient

Als Schüler hat er viel gearbeitet, hat als Gehilfe im Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt geschuftet. Als Hilfsschlosser und Maurer. „Die anderen haben mich immer gebremst, doch ich wurde nach Leistung bezahlt und wollte Geld verdienen.“

Studiert hat Manfred Volkmann dann in Leipzig und später Magdeburg. „Dort hat es mir sehr gut gefallen, es war kleiner und wir waren näher am Patienten.“ Die Arbeit im Krankenhaus hatte er als Abiturient schon kennengelernt. Vor dem Studium musste er ein praktisches Jahr als Pfleger leisten, auf einer chirurgischen Station.

Seine Facharztausbildung hat Manfred Volkmann von 1970 bis 1973 im damaligen Bezirkskrankenhaus Potsdam absolviert. Doch auch der Radiologe musste dann zehn bis zwölf Dienste im Monat schieben und war als Notarzt im Einsatz. Schusswunden, Knochenbrüche, abgerissene Gliedmaßen. In der Zeit musste er oft operieren.

„Schreckliche Unfälle auf der Autobahn erlebt“

„Ich habe viele schlimme Sachen auf der Autobahn erlebt, viele schreckliche Unfälle“, berichtet der Arzt. Einem Autofahrer beispielsweise sei der Kopf abgetrennt worden, als er mit seinem Wagen unter einen Laster kam. „Besonders an die Nieren ging es mir, als ein Kind auf einem Parkplatz überfahren wurde“, sagt der Mediziner.

Zahlreiche Unfälle gab es auch mit Soldaten der Nationalen Volksarmee und der Sowjetarmee. Daher auch die Schussverletzungen. Einmal hatten die Russen bei der Jagd einen Förster mit einem Wildschwein verwechselt. „Der Mann ist dann leider im OP geblieben.“

Moderne Technik angeschafft

Nach der Wende kam die moderne Technik. Computertomographie, Magnetresonanztomographie (MRT) und Ultraschall. „Ich konnte zum ersten Mal wirklich hineinsehen in die Patienten, vorher hatten wir ja nur statische Bilder“, sagt der Radiologe. Mittlerweile, so schätzt er, hat er gut 200.000 Ultraschalluntersuchungen vorgenommen.

Spricht Manfred Volkmann vom Belziger Krankenhaus, schwingt unüberhörbar Stolz in der Stimme. „Als es 1961 fertiggestellt wurde, war es das modernste Landkrankenhaus in Europa“, sagt er. In seinem Anfangsjahr 1968 habe es zwei Innere Stationen, zwei Chirurgische Stationen, eine Geburtshilfe- sowie eine Kinderstation gegeben. „Insgesamt hatten wir 225 Betten.“

Die Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Mit Grauen allerdings blickt Manfred Volkmann auf die Zeit des Verkaufs des Kreiskrankenhauses an die Johanniter zurück. Das war 2007. „Die Johanniter haben viel kaputt gemacht, sie haben genau das getan, was ich prophezeit hatte“, sagt der frühere Chefarzt. Er hatte seinerzeit oft gegen die Schließung von Stationen und den Abbau von Leistungen protestiert. Der ging in den ersten Jahren des Verkaufs an das kommunale Potsdamer Krankenhaus „Ernst von Bergmann“ vorerst weiter. Dass der dortige Geschäftsführer Steffen Grebner dann über die Corona-Affäre gestolpert sei, sei ein Segen für das Haus, findet der Arzt.

Jetzt sieht Manfred Volkmann das Bad Belziger Klinikum auf einem guten Weg. „Ich denke, es geht mit der neuen Geschäftsführerin Katrin Eberhardt aufwärts.“ Den angestrebten Rückkauf der Mehrheitsanteile an dem Krankenhaus durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark bezeichnet Manfred Volkmann als den richtigen Weg. „Es ist schließlich das einzige Krankenhaus der Grundversorgung im Kreis.“

Vertretung für einen Kollegen in Potsdam

Was motiviert einen Menschen, so viele Jahre über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten? „Das Geld ist es mit Sicherheit nicht“, sagt Manfred Volkmann. „Es ist die Freude am Beruf und dem Dienst am Patienten.“ So ganz loslassen kann der Arzt denn auch noch nicht. Einmal die Woche fährt er für sechs Stunden nach Potsdam ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum, zum Arbeiten. „Ich vertrete dort einen Kollegen, aber danach ist dann wirklich Schluss.“

Von Hermann M. Schröder