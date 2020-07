Brandenburg/H

Sturz mit schlimmen Folgen: Ein 63 Jahre alter Radler ist am Mittwochvormittag in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Sanitäter behandelten ihn an der Unfallstelle und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war unterbrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 10.35 Uhr.

Ins Gleis geraten und gestürzt

Der Radler war mit dem Vorderrad in die Gleise der Straßenbahn geraten. „Woraufhin er die Kontrolle verlor und stürzte“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Dadurch wurde der Mann schwer verletzt.“

Feuerwehr rückt mit Hydraulikschere an

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilt, rammte sich der 63-Jährige beim Sturz mit seinem Rad den Bremshebel vom Lenker in den Oberschenkel. Der Hebel steckte fest. „Die Einsatzkräfte entfernten den Lenker mit der Hydraulikschere“, berichtet ein Feuerwehrmann. Dann hätten die Rettungskräfte den Verletzten ins Krankenhaus bringen können.

Hauptstraße gesperrt

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Hauptstraße komplett gesperrt. „Um das Fahrrad des Verunfallten kümmerten sich Angehörige des Mannes“, erklärt Polizeisprecher Bergholz. „Die Polizei hat den Verkehrsunfall protokolliert.“

Die Summe des bei dem Unglück entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.

