Radsportler des BSC Süd 05 feiern großes Jubiläum

Brandenburg/H

Die Radsportler des Brandenburger Sportclub Süd 05 trafen sich am Samstag zu ihrer großen Jubiläumsfeier, denn sie können in diesem Jahr auf eine 115-jährige Tradition zurückblicken. Trotz der Corona-Turbulenzen trafen sich dazu im Restaurant Mati die Radler, um zünftig zu feiern.

Abteilungschef Henry Bertz begrüßte die Gäste. Er bedauerte, dass von den knapp 70 geladenen Gästen rund 20 aus Angst vor dem Corona-Virus absagten. „Ja, in den letzten Tagen hat sich eine Menge getan und man hat das Gefühl, dass sich stündlich die Ereignisse überschlagen. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten,“ so Bertz in seiner Begrüßung.

Zur Galerie 115 Jahre alt ist die Radsportabteilung des BSC Süd 05. Das wurde nun groß und mit vielen Ehrungen gefeiert.

Aber auch diese Situation werden die BSC-Radler meistern, war er sich sicher. In seiner Festrede, die aufgrund der aktuellen Situation kurz ausfiel, verwies er darauf, dass die Mitglieder stolz darauf sein können, in diesem traditionsreichen Verein zu sein. Naturgemäß konnte kein Gründungsmitglied begrüßt werden, aber es gab eine ganze Menge Leute, die ihr persönliches Jubiläum feierten.

Allen voran Christian Petersen, der seit 55 Jahren dem Verein die Treue hält und an diesem Abend zum Ehrenmitglied ernannt wurde. In der Laudatio erinnerte Detlef Uhlig, Vizepräsident des brandenburgischen Landesverbandes, an seine Erfolge. Petersen wurde 1968 Junioren-Europameister im Bahntandem mit dem Berliner Jürgen Schütze. Mit seiner Rückkehr vom ASK Leipzig wurde die damalige BSG Motor-Süd Brandenburg als Landestrainingszentrum berufen, das er jahrelang leitete. Heute moderiert er oft Rennveranstaltungen und ist selbst das eine oder andere Mal auf dem Rad aktiv.

Ein weiterer altgedienter Radsportler ist Ronald Bertz. Für seine Goldene Hochzeit mit dem BSC Süd 05 – er ist in diesem Jahr 50 Jahre dabei – bekam er die Ehrenmedaille des Landesverbandes in Gold überreicht. Als Jugendlicher und späterer Übungsleiter war er beim BSC aktiv. Bis heute ist er im Vorstand der Radsportabteilung und führte auch viele Jahre, gemeinsam mit Christian Fauth, die Abteilung.

Weiterhin wurden Bernd Lüneburg und Christian Fauth für ihr Engagement mit der Ehrenmedaille des Landesverbandes in Silber geehrt. Letzterer war nicht persönlich anwesend. Eine Ehrenurkunde des Vereines erhielten die Sportfreunde Günther Baran, der am 1. April seinen 75. Geburtstag feiert, und Sigfried Balasus. Balasus ist bis heute aktiver Rennfahrer und kümmert sich seit Jahren wie selbstverständlich um die Akquise von Sponsoren und Förderern für die Abteilung.

Der Vorstand er Radsportabteilung würdigte an diesem Abend viele weitere Mitglieder. Ihnen wurde einerseits für ihre sportlichen Erfolge gedankt, anderseits nutzte man die Gelegenheit, sich mit kleinen individuellen Präsenten bei denen zu bedanken, die sich hinter den Kulissen engagieren. Sie sitzen nicht auf den Rädern und fahren die Erfolge ein, sie stehen hinter den Aktiven und sorgen für die Organisation und den reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen.

Auch die Sponsoren waren eingeladen, um ihnen für ihre Unterstützung, die auch mit Blick auf die derzeitige Situation, nicht leichter werden wird, Dankeschön zu sagen. Carmen Schmidt von den Edeka-Märkten in Lehnin und Groß Kreutz, Udo Pfeiffer vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Brandenburg, Stefan Weinreich vom Autohaus Weinreich in Lehnin, Bert Grabsch, Inhaber von Radsport Bert, und David Müller, selbstständiger Versicherer der Allianz nahmen an der Feier teil. Ein neuer Trikotsponsor solle an diesem Abend vorgestellt werden. Leider fiel auch er an diesem Tag dem Coronavirus zum Opfer, er konnte nicht anreisen. Das soll aber nachgeholt werden.

Die Radsportabteilung des BSC Süd 05 gehört nicht nur zu den ältesten Sportabteilungen in der Havelstadt – die Radsportler waren Gründungsmitglieder des heutigen BSC Süd 05 –, sondern auch zu den ältesten Radsportgruppen im Land Brandenburg. Insgesamt sind im Radsportverband des Landes 72 Vereine in allen Sparten gemeldet. Das sind rund 2200 Mitglieder. „Für uns als Landesverband war es eine Freude, heute die Havelstädter zu ehren, das haben wir auch einstimmig so zu unserer Jahreshauptversammlung vor zwei Wochen in Werder bekräftigt,“ sagte Landesverbands-Vize Detlef Uhlig.

Von Rüdiger Böhme