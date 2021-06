Brandenburg/H

Radtouren durch Brandenburg an der Havel und die Umgebung sind besonders im Sommer sehr beliebt. Die MAZ hat einen Rundtour von Wusterwitz nach Brandenburg an der Havel zusammengestellt. Perfekt für einen entspannten Tag, an dem man die Natur genießen möchte.

Trotz Überquerung mehrerer Brücken und Hügel ist die Tour leicht zu meistern. Sollte man unterwegs doch zu sehr ins Schwitzen kommen, kann man einfach in den nächsten See springen. Auch Verpflegung kann man überall auf dem Weg finden. Insgesamt ist die Tour ungefähr 35 Kilometer lang und dauert 2,5 Stunden.

Start ist an der Touristen-Information in Wusterwitz. Wer Angst hat sich zu verfahren kann sich hier Karten für die Umgebung kaufen. Natürlich kann die Tour auch von überall auf der Strecke begonnen werden. Von dort aus folgen wir der Seestraße. Am Ende der Straße biegen wir nach rechts ab, in Richtung Kirchmöser. Bald überqueren wir einen kleinen Fluss, der den Wendsee und den Wusterwitzer See verbindet. Weiter geht es auf der Straße Richtung Kirchmöser.

Einmal durch den Schlosspark

Von der Seegartenbrücke hat man einen schönen Ausblick. Hier wurde vor einigen Jahren auch die Endszene des Films „Mute“ von Duncan Jones gedreht. Wenn man hinter der Brücke nach links abbiegt, erreicht man schnell einen kleinen Strand auf der linken Seite. Perfekt für eine kleine Erfrischung zwischendurch.

Wenn man rechts abbiegt, gelangt man zum Schlosspark Plaue. Der Schlosspark entstand bereits im Jahr 1850, veranlasst durch die Grafen von Königsmarck, die im Schloss Plaue residierten. Heute finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt. Wer sich die Zeit nehmen will, kann den Park erkunden oder sich ein schattiges Plätzchen für eine Pause suchen.

Zur Galerie Die Radtour führt von Wusterwitz nach Kirchmöser, Plaue und schließlich nach Brandenburg. Anschließend geht es zurück. Die Strecke kann von den verschiedensten Standorten begonnen werden.

Im Schloss Plaue gibt es am Wochenende Brunch und Grillabende. In der Schlossschenke kann man sich mit selbstgemachten Eis oder warmen Gerichten stärken. Unterhalb der Schenke kann man auch an einem kleinen Strand baden gehen, allerdings unter den Blicken der Restaurantgäste. Aber wer seine Privatsphäre will, sollten diesen Strand lieber meiden.

Mit der Seilfähre über die Niederhavel

Entlang der B1 geht es jetzt nach Brandenburg an der Havel. Der Radweg liegt leider direkt in der Sonne. Die Strecke sollte an besonders heißen Tagen lieber vormittags hinter sich bringen. Kurz vor der Quenzbrücke findet sich eine Karte, an der man sich orientieren kann. Von der Brücke aus hat man einen schönen Blick auf den Quenzsee. Aufgrund der aktuellen Baustellen in der Stadt, nehmen wir den Weg über die Klingenbergsiedlung. Schließlich biegen wir in die Caasmanstraße ein und fahren von dort nach Neuendorf. Dort gelangen wir zur Seilfähre Neuendorf.

Zusatz: Wer der Innenstadt einen Besuch abstatten will, sollte die Strecke vorher genau planen und Baustellen beachten. Die schönsten Strände sind hier der Grillendammstrand und der Strand an der Regattastrecke. Beide sind groß und bieten zusätzlich die Möglichkeit zum Volleyball spielen. Mehr Schatten findet man am Grillendammstrand. Allerdings auch mehr Menschen, da der Strand sehr beliebt ist.

Mit der Seilfähre geht es, gegen einen sehr kleinen Aufpreis, auf die andere Seite. Wer Hunger hat, kann dem Buhnenhaus einen Besuch abstatten. Dann biegen wir auf den Malge-Radweg ein. Der Radweg ist ein kleines Abenteuer. Zu Teilen ist dieser etwas zugewachsen und man muss Gräsern ausweichen. Überall entlang des Radwegs finden sich kleine Strände, man muss nur die Augen offen halten. Der größte öffentliche Strand, befindet sich kurz vor dem Malge-Restaurant, neben dem FKK-Strand. Am Radweg auf Höhe des FKK-Strands befindet sich zudem ein Dixi-Klo. Beide Strände sind groß und bieten Schatten.

Belohnung am Stand

Im Restaurant Malge kann man sich stärken und einen schönen Ausblick genießen. Vor allem der Malge-Cheeseburger ist sehr zu empfehlen. Wir folgen dem Radweg bis zum Ende, nach Kirchmöser. Hier gibt es einen weiteren Imbiss und einen kleinen Strand. Wir nehmen von hier aus die Straße Auf dem Zollberg nach Wusterwitz. Der Hügel fährt sich nicht leicht hinauf, dafür sieht man den Italiener Bellavista in Wusterwitz. Dort kann man sich mit einem Eis belohnen. Der große Strand am Wusterwitzer See bietet die Chance für eine Abkühlung nach der Radtour. Auch hier gibt es einen Strandimbiss und daneben sogar einen Bücherschrank. Hier kann man den Tag mit einem guten Buch und einem kühlen Getränk ausklingen lassen.

Von Julia Kazmierczak