Brandenburg/H

1950 Meter lang, zwischen 2,50 und 3,50 Metern breit und 550.000 Euro teuer. Für das letzte Glied im Havel-Beetzsee-Rundweg ist am Dienstag der erste Spatenstich vollzogen worden.

Zähe Verhandlungen

Der erste Bauabschnitt ist schon seit dem 5. September 2011 fertig – es sind also mehr als zehn Jahre vergangen bis weiter gebaut werden konnte. Drei Faktoren macht Oberbürgermeister Steffen Scheller dafür verantwortlich: Baurecht, Umwelt- und Naturschutz und am meisten die zähen Verhandlungen mit vielen Grundstückseigentümern, bis die Kommune im Besitz der nötigen Flächen war.

Baufirma hat viel Erfahrung

Nun soll alles bis zum 19. November erledigt werden, den Zuschlag bekommen hat die Baufirma Matthäi. „Mit Radwegen kennen wir uns aus in der Region. Wir haben schon den Havelradweg bei Gollwitz gebaut, auch den fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Uferstraße Kirchmöser und Buhnenhaus saniert“, sagt Bauleiter Lars Schmidt.

So verläuft die Trasse

Die Trasse beginnt am Knick der Straße Alte Weinberge in Klein Kreutz hinter dem Grün-Weiß-Gelände, folgt an Spiel-Bau vorbei dem vorhandenen Wirtschaftsweg in Richtung Landesstraße 91. Von dort wird sie straßenbegleitend südlich der L 91 geführt und knickt dann entlang eines weiteren landwirtschaftlichen Weges in Richtung Saaringen ab.

Von André Wirsing