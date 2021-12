Radweg Plaue-Bensdorf soll Anfang 2022 kommen

Bensdorf

Immer wieder gab es Hindernisse und Verzögerungen. Jetzt endlich kommt Bewegung in die Sache. Der Landesbetrieb Straßenwesen will Anfang des nächsten Jahres mit dem Radwegbau entlang der Bundesstraße 1 zwischen Plaue und Neubensdorf starten. Das hat Planungsdezernent Frank Schmidt der MAZ am Donnerstag bestätigt. „Die Bauleistungen sind im Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht. Das Vergabeverfahren dauert etwa drei Monate. Dann geht es los“, so Schmidt. Der konkrete Bautermin hängt vom Winter ab. „Wir werden sicher offenes Wetter abwarten. Alles andere macht keinen Sinn“, so der Planungsdezernent.

Zustände an der B 1 unhaltbar

Die Nachricht vom angekündigten Baubeginn sorgt nicht nur bei Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber für Erleichterung. Hinter den Kulissen hatte sich auch der SPD-Landtagsabgeordnete Udo Wernitz aus Kloster Lehnin für den seit langem geforderten Radweg stark gemacht. „Für Radfahrer sind die Zustände entlang der viel befahrenen Bundesstraße unzumutbar“, steht für Wernitz fest. Vor allem die Bensdorfer haben in den letzten Jahren eine Achterbahn der Emotionen erlebt. Eine erste Planung für einen kombinierten Geh- und Radweg gab es bereits 2013. Dann gab es Grundstücksprobleme, die aber gelöst werden konnten. Inzwischen wurden mit allen Besitzern und Pächtern entsprechende Verträge abgeschlossen.

Bäume längst gefällt

Neue Hoffnung kam auf, als im Januar 2021 Baumfällungen zur Baufreimachung anliefen. Doch dann passierte im laufenden Jahr nichts mehr. Das soll sich Anfang 2022 ändern.

Von Frank Bürstenbinder