Passanten und Cafégäste wundern oder erschrecken sich am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße in Brandenburg/Havel.

Kurz nach 15 Uhr durchfährt ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht und Sirene die Rad- und Fußgängerzone mit ziemlich scharfem Tempo – schätzungsweise 40 bis 50 Stundenkilometern, wie es heißt.

In der Hauptstraße gilt üblicherweise Schrittgeschwindigkeit. „Bei Nutzung der Sonderwegerechte wird nicht unterschieden, um was für eine Art Straße es sich handelt“, erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Was die Polizei darf

Polizei und Rettungsfahrzeuge dürfen bei Gefahr auf Autobahnen und Fußgängerzonen gleichermaßen die Geschwindigkeit überschreiten. Natürlich müssen die Beamten im Auto das Gebot der Verhältnismäßigkeit beachten und dürfen niemanden in Gefahr bringen, so der Polizeisprecher.

Warum der Streifenwagen so rasend schnell unterwegs war, lässt sich offenbar nicht restlos aufklären. Laut Bergholz kommen in der fraglichen Zeit am Dienstagnachmittag zwei Unfälle in Frage: ein Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern in der Fohrder Landstraße und ein weiterer Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem Kleintransporter im Quenzweg.

Betrunkener Radfahrer

Gegen 15 Uhr sei die Brandenburger Polizei außerdem einem Bürgerhinweis nachgegangen, dass ein betrunkener Radfahrer in der Hauptstraße unterwegs sein soll. Aber begründen diese Vorfälle Blaulicht und solche Eile?

Das muss im Einzelfall die Polizei selbst entscheiden. Ob der Streifenwagen womöglich gar nicht zur hiesigen Polizeiinspektion gehört, lässt sich schwer feststellen. Ein Autokennzeichen ist auf den vorliegenden Fotos nicht zu erkennen.

Spezielle Rechte

Generell können Polizei- oder Rettungsfahrzeuge in besonderen Fällen spezielle Rechte im Straßenverkehr wahrnehmen und von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit werden. Sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Tempolimits überschreiten, bei Rot fahren, die Gegenfahrbahn nutzen und im Halteverbot parken.

Von Jürgen Lauterbach