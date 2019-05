Brandenburg/H

Die junge zierliche Frau im großen Saal des Landgerichts Potsdam benötigt eher Hilfe als Strafe. Nimmt sie die Hilfe an, welche die Richter für die Brandenburgerin anordnen, bleibt ihr das Gefängnis womöglich erspart.

Eine richtige Schwerverbrecherin ist die Räuberin Franziska B.(26) trotz der mehrjährigen Haftstrafe nicht. Aber sie befindet sich noch in einem Teufelskreis, der sich um Rauschgift und Beschaffungskriminalität dreht. Sie muss um ihrer selbst willen den Absprung schaffen.

Am 14. März 2017 hat Franziska B. mit ihrer damaligen Partnerin und Komplizin ein schweres Verbrechen auf dem Görden begangen. Um an Geld für Drogen zu kommen, haben die beiden jungen Frauen einen wehrlosen geistig behinderten Mann überfallen, mit einem Notfallhammer auf den Kopf geschlagen und anschließend beraubt.

Angeklagte macht reinen Tisch

Die vor der 1. Großen Strafkammer des Potsdamer Landgerichts angeklagte Franziska B. will ihr Leben offenbar ändern. Im Unterschied zu ihrer untergetauchten Komplizin stellt sie sich dem Strafprozess und erwartet ihre Strafe. Sie ist in weiten Teilen geständig, beschönigt allerdings einige Details.

Danach haben die Freundinnen am Vortag einen Notfallhammer aus einem Brandenburger Linienbus gestohlen. Am nächsten Morgen wollen sie offenbar Autoscheiben damit einschlagen und Beute machen. Dazu kommt es nicht.

An der Straßenbahnhaltestelle Anton-Saefkow-Allee treffen sie auf einen damals 41 Jahre alten behinderten Mann, der ihnen als dankbares Opfer über den Weg läuft. Die körperlich schwächere Franzsika B. nimmt den Hammer an sich, für den Fall, dass der sich unbeholfen bewegende Mann sich wehren sollte.

Fotos verraten die Täterinnen

Von Gegenwehr ist zwar nichts bekannt, aber die auf dem Görden lebende gebürtige Neuruppinerin greift dass Opfer und schlägt es auf den Kopf, dass es blutet. Die Jüngere raubt dessen Umhängetasche. Der Mann, ein Bluter, bliebt zirück.

Mit 35 Euro Beute verschwinden die Räuberinnen. Sie werden nach der Veröffentlichung ihrer Fotos aus der Überwachungskamera des Omnibusses von mehreren Frauen erkannt und folglich gefasst.

Der Überfall ist offenbar eine Folge der Drogensucht der Angeklagten. Mit elf Jahren hatte sie ihre erste Alkoholentgiftung, nur wenig später bestimmen Drogen ihr Leben, erst eher weiche wie Cannabis. Doch der Konsum nimmt zu, macht auch nicht halt vor Kokain, Morphium und Heroin.

Aggressiv, respektlos, schwer erziehbar

Franziska B. entstammt einer normalen Familie aus Neuruppin. Doch schon im Kindesalter verhält sie sich aggressiv und respektlos gegenüber Eltern, Lehrern, Mitschülern. Mit etwa 13 Jahren kommt sie als „schwer Erziehbare“ in eine Wohngruppe und nimmt noch mehr Drogen. Das bessert sich auch nicht nach der Rückkehr in die Familie im Alter von 17 Jahren.

Reich ist Franziska B. nicht. Sie finanziert sich ihre Drogensucht teilweise mit Diebstählen, wird 2014 und 2015 zweimal verurteilt, verbüßt 15 Monate Haft im Gefängnis und lernt dort ihre Partnerin kennen.

Missglückter Neustart

Die zarte Frau versucht nach der Gefängniszeit in der für sie neuen Heimat Brandenburg/Havel einen Neustart. Der scheitert, als sich ihre einstige Mitgefangene nach Verbüßung ihrer Haft meldet und zurück in ihr Leben tritt. Jenny T. ist die Dominante in der Beziehung, die sagt, wo es auf der schiefen Bahn lang geht.

Die Potsdamer Richter geben Franziska nicht B. auf, auch wenn sie wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verhängen.

Die Strafkammer ordnet zugleich die Unterbringung der jungen Frau in der Entziehungsanstalt an. Im Maßregelvollzug, also dem vergitterten Krankenhaus für kranke Straftäter. In ihrem Urteil legen die Richter fest, dass Franziska B. nicht zu allererst in den Strafvollzug muss.

Reelle Chance

„Wenn alles optimal läuft, haben Sie die reelle Chance, die Haft nicht antreten zu müssen“, sagt der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter. Die reuige und therapiewillige Frau soll ihre auf zwei Jahre angelegte Krankenbehandlung hinter Gittern sogleich beginnen.

Schafft Franziska B. es in den beiden Jahren, von dem Teufelszeug wegzukommen, könnte ihr die Restzeit im Gefängnis erlassen werden – natürlich nur auf Bewährung.

Von Jürgen Lauterbach