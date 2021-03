Räuberischer Diebstahl unter Drogen

Brandenburg/H

Eine Brandenburgerin (32) klaute am Samstagmittag um 12.45 während eines Einkaufs bei Rewe am Tschirchdamm Waren im Wert von nicht einmal 10 Euro, steckte diese in ihre Jackentaschen und verließ anschließend den Markt durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen.

Dabei wurde die Frau durch eine Mitarbeiterin (40) beobachtet und unmittelbar hinter dem Kassenbereich angesprochen. Die Mitarbeiterin erhielt dafür sofort einen heftigen Schlag ins Gesicht.

Es gelang ihr dennoch die Frau bis zum Eintreffen eines Streifenwagens festzuhalten. Die Beamten erkannten sofort die hinlänglich bekannte 32-Jährige. Sie stand bei Tat offensichtlich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln und musste in Gewahrsam genommen werden.

Ein Arzt stellte zudem eine akute Psychose bei der Frau fest, weshalb sie in eine Fachklinik eingewiesen werden musste. Bei der Anzeigenaufnahme des räuberischen Diebstahls konnte die Tathandlung anhand einer Videoaufzeichnung des Marktes rekonstruiert werden.

Die geschlagene Mitarbeiterin musste vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion.

Von MAZ