Brandenburg/H

800 Euro Rente im Monat, davon gehen 500 Euro für die Miete drauf. Etwa ein Jahr lang hat ein Brandenburger diese Miete nicht aufgebracht. Die privaten Vermieter waren durchaus nachsichtig, zumal ihr Mieter die Zahlung in Aussicht stellte.

Doch die größere Summe, die der alleinstehende Mann angeblich von seinem früheren Arbeitgeber erwartete, traf nie ein. So haben die Vermieter Räumungsklage beim Amtsgericht Brandenburg an der Havel erhoben.

Gläubiger im Nacken

Die Chancen, dass er durch Arbeiten mehr Einkünfte erzielen würde, erscheint gering. Lohn und Gehalt würden gepfändet. Denn dem Mann sitzen nicht nur die Vermieter, sondern auch noch andere Gläubiger im Nacken.

Erwartungsgemäß hat das Amtsgericht Brandenburg der Klage in dieser Woche stattgegeben. Die Wohnungseigentümer bekommen also einen Räumungstitel. Über kurz oder lang wird der säumige Mieter seine Bleibe verlassen müssen.

Ob der besagte Brandenburger dann auf der Straße steht, ist noch nicht ausgemacht. Die städtische Sozialverwaltung steht mit ihm in Kontakt. „Soweit möglich versuchen wir alles, um eine Räumung zu verhindern“, berichtet Kerstin Schöbe, die den Fachbereich Soziales und Jugend leitet.

Das Bemühen der Sozialverwaltung

Die kommunale Wohnungshilfe bemüht sich nach Schöbes Worten, im Gespräch mit Vermietern zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Lösungen zu finden, am besten, noch ehe die Gerichte bemüht werden. Ratenzahlungen sind eine Möglichkeit, bei der sich vor allem die großen Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften als kooperative Partner erweisen.

Nach Kerstin Schöbes Erfahrung besteht aufseiten der Vermieter am ehesten Bereitschaft, wenn es „nur“ um Mietschulden handelt und der Mieter sich nicht auch noch schlecht verhält.

Die städtische Sozialexpertin räumt ein, dass die Räumung nicht in jedem Fall zu verhindern ist und bei alleinstehenden Männern die Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft am Ende als einzige Möglichkeit bleibt.

Wohnungen für sonst obdachlose Familien

Familien mit Kindern, die ihre Wohnungen verlieren, werden von der Brandenburger Sozialverwaltung aufgefangen. Zu diesem Zweck hat die Stadt Brandenburg aktuell 21 Wohnungen im Stadtgebiet angemietet.

Derzeit leben 69 ansonsten wohnungslose Menschen in diesen Wohnungen, darunter 36 Kinder, berichtet Kerstin Schöbe. Die Sozialverwaltung strebt an, die betroffenen Familien mit dieser Unterstützung so zu stabilisieren, dass sich die Stadt als Mieter irgendwann zurückziehen kann und die Familien dann in das jeweilige Mietverhältnis eintreten.

Dunkelziffer bei Obdachlosigkeit

Die Zahl der Obdachlosen in der Stadt kann niemand ganz genau beziffern. Registriert sind die 36 Frauen und Männer in der Obdachlosenunterkunft der Evangelischen Abhängigenhilfe und weitere sechs Männer, die in zwei Wohngemeinschaften leben, die der gleiche Träger eingerichtet hat.

Kerstin Schöbe spricht von einer Dunkelziffer, sie betrifft Menschen, die ihre Wohnung verlieren und auf der Straße leben oder die zeitweise irgendwo bei Freunden oder Bekannten unterkommen.

Der eingangs erwähnte Rentner, der seine Miete nicht bezahlen kann, steht mit seiner Überschuldung bei Weitem nicht allein da in der Stadt. Brandenburg an der Havel gehört zu den Kommunen in Deutschland, in denen besonders viele überschuldete Frauen und Männer leben.

15,8 Prozent sind überschuldet

Das Unternehmen Creditreform hat in diesen Tagen den Schuldneratlas Deutschland 2020 veröffentlicht. Demzufolge sind in Brandenburg an der Havel 15,8 Prozent aller Bewohner über 18 Jahren überschuldet.

Nur 15 Kommunen sind noch ärmer dran Von den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegt die Überschuldungsquote nur in 15 Kommunen noch höher als in Brandenburg an der Havel. In den ostdeutschen Städten ist diese Quote nur in Halle an der Saale mit knapp 16,5 Prozent noch höher als in der Havelstadt. Im Unterschied zu den meisten anderen Städten und Kreisen geht die Tendenz in der Stadt Brandenburg in diesem Jahr nach oben. Deutschlandweit ist die Überschuldungsquote leicht auf knapp unter 10 Prozent gesunken. Das Bundesland Brandenburg steht mit einem Rückgang auf 9,64 Prozent relativ günstig da.

Überschuldung liegt nach der Definition von Creditreform dann vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um seinen Lebensunterhalt zu decken.

Nach den Erkenntnissen von Creditreform wird das Problem Altersüberschuldung größer, und zwar in der Gruppe der über 50- bis 60-Jährigen ebenso wie bei Menschen, die älter als 60 Jahre sind.

Von Jürgen Lauterbach