Randale auf Autodach: Mann rastet aus in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Ein Betrunkener hat am Montagabend in der Otto-Gartz-Straße in Brandenburg an der Havel randaliert. Der 34 Jahre alte Mann ist auf ein Autodach gestiegen und hat auf dieses eingeschlagen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Zeuge beobachtete demnach den Vorfall und rief gegen 20.24 Uhr die Polizei. Der Randalierer bedrohte den Zeugen mit erhobenen Fäusten. „Die hinzugerufenen Polizisten stellten am Ort einen mit 1,2 Promille alkoholisierten 34-jährigen Brandenburger fest, der unkooperativ und aufgebracht war“, berichtete die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Der Mann sei der Polizei bekannt.

Die Beamten erteilten dem Randalierer laut Hahn einen Platzverweis. Weil der Mann diesem nicht nachgekommen sei, hätten die Polizisten ihn mit ins Gewahrsam genommen. „Zur Verhinderung weiterer Straftaten“, so Hahn. Dort habe er bis 2.30 Uhr verweilen müssen.

Von MAZ