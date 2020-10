Brandenburg/H

Polizeieinsatz auf dem Packhof in Brandenburg an der Havel: Mehrere Jugendliche haben am Mittwochabend auf dem früheren Buga-Gelände randaliert. Dabei soll einer von ihnen versucht haben, eine Laterne aus ihrer Verankerung zu reißen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte die Beamten demnach gegen 21.30 Uhr alarmiert.

Die Polizisten hätten eine Gruppe von jungen Leuten auf dem früheren Areal der Bundesgartenschau angetroffen, die sich dort offenkundig die Zeit vertrieb, berichtete Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn vom Führungsdienst der Inspektion in Brandenburg an der Havel. „Außerdem wurde eine schief stehende Laterne festgestellt, deren Kabel durch die Beschädigung derart freilagen, dass sie durch einen örtlichen zuständigen Stromversorger abgeklemmt werden musste“, schilderte Cornelia Hahn die Situation.

Doch das war offenbar längst noch nicht alles. Die Beamten entdeckten auf dem Gelände mehrere frische Graffiti. „Sowie einen 16-Jährigen mit dazu passenden Farbanhaftungen an den Händen“, so die Polizeioberkommissarin. „Die Jugendlichen wurden alle an ihre Eltern übergeben.“

Gegen die beiden namentlich bekannten Tatverdächtigen hat die Polizei Anzeigen erstattet. Jetzt übernimmt die Kripo den Fall und ermittelt.

Von hms