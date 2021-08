Randale im Einkaufszentrum Wust: Polizei muss zweimal anrücken

Wust

Doppelter Polizeieinsatz im Einkaufszentrum Wust: Drei Randalierer und ein Ladendieb hielten am Dienstag die Polizei in Brandenburg an der Havel in Atem. Die Beamten wurden gleich zweimal in die Shoppingmall an der Bundesstraße 1 gerufen. Das teilte die Inspektion am Mittwoch mit. Die Einsätze waren am frühen Nachmittag.

„So hatten zunächst Mitarbeiter eines Einkaufmarktes einen 34-Jährigen bei einem Ladendiebstahl ertappt“, berichtet ein Polizeikommissar. Weil der Verdächtige seine Personalien nicht habe angeben wollen, sei die Polizei gerufen worden.

Drei Randalierer belästigen Kunden im Einkaufszentrum Wust

Doch das war längst nicht alles. „Zeitgleich wurde durch den Sicherheitsdienst des Einkaufcenters gemeldet, dass sich drei Personen im Einkaufcenter aufhalten, die die Besucher belästigen“, schildert der Polizist den nächsten Einsatz. „Die vor Ort kommenden Kräfte der Polizei nahmen sich aller Personen an.“

Platzverweise und Hausverbote erteilt

Die Beamten aus Brandenburg an der Havel stellten die Personalien des mutmaßlichen Landendiebes fest und nahmen eine Anzeige auf. Dann erhielt der Mann ein Hausverbot.

Ebenfalls ein Hausverbot bekamen die drei Randalierer, die nach Polizeiangaben Kunden des Einkaufszentrums belästigten. Sie wurden gemeinsam mit dem mutmaßlichen Ladendieb „des Platzes verwiesen“, wie es im Polizeibericht heißt.

Von hms