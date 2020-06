Brandenburg

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Brandenburger Innenstadt gekommen. Tatort war eine Drogerie in der Hauptstraße. Dort waren zwei Kunden an der Kasse aneinandergeraten. Ein 30 Jahre alter Mann beleidigte einen drei Jahre jüngeren Kunden mit ausländerfeindlichen Schimpfworten. Dieser gab dem Älteren daraufhin eine Ohrfeige. Die Situation eskalierte weiter, als der Geschlagene daraufhin ein Tierabwehrspray zückte und auf den Jüngeren sprühte. Dieser rannte daraufhin aus dem Geschäft.

Polizisten entdeckten ihn und ermitteln nun gegen beide Männer wegen Körperverletzungen und Verdacht der Volksverhetzung.

Von MAZ