Brandenburg/H

Im Wohngebiet Eigene Scholle kam es am Sonntag zwischen 19.20 und 19.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 33-jähriger Brandenburger und seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Im Zuge des Disputs zerschlug der stark alkoholisierte Mann einen Gartentisch und setzte sich anschließend in seinen Pkw Audi, um damit davon zu fahren. Alarmierte Polizeibeamte eilten in Richtung Tatort und konnten den Mann mit seinem Fahrzeug in näherer Umgebung feststellen. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration des Tatverdächtigen ergab einen Wert von 3,07 Promille. Anschließend wurde der Brandenburger zur Dienststelle eskortiert, wo eine Blutprobenentnahme folgen sollte, sowie der Führerschein sichergestellt wurde. Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, konnte der Mann wieder gehen.

Von André Wirsing