Ein 29 Jahre alter polizeibekannter Mann hat in der Nacht zu Dienstag in der Bauhofstraße in Brandenburg an der Havel den Wagen seines Nachbarn durch Tritte beschädigt. Ein Zeuge beobachtete das und verfolgte mit dem Auto den flüchtenden Mann. Den verlor der aufmerksame Bürger zwar wenig später aus den Augen, er konnte aber der Polizei den Täter gut beschreiben.

Die Beamten konnten den Randalierer in der Großen Gartenstraße, Ecke Jacobstraße stellen. Am beschädigten Auto stellten sie Kratzer im Lack und Dellen am Nummernschild fest. Gegen den Beschuldigten erging Strafanzeige.

