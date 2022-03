Rapper steigen aus: Hohenstücken braucht einen neuen Song

Brandenburg/H

Ein Song sagt für Justin Lerche und Maximilian Adam mehr als 1000 Worte. Die Brandenburger Rapper lieben das Leben in Hohenstücken. Sie schrieben einen Songtext, drehten Szenen für das Musikvideo, saßen im Tonstudio der Jugendkulturfabrik und wollten zeigen, wie vielfältig das Leben im Kiez ist. Bis Ende Mai sollte ihr Lied fertig sein, doch daraus wird nichts mehr.

Rapper steigen aus

Der Stadtteil Hohenstücken erhält einen neuen Song. Quelle: Rüdiger Böhme/Archiv

„Wir sind kein Teil des Projekts mehr, wegen fehlender Kommunikation. In den letzten Wochen wurden Termine immer wieder verlegt, weil Leute kurzfristig absagten. Da fühlten wir uns ein wenig hochgenommen. Wir haben mehrfach freigenommen und nie passierte etwas, das ist schwierig “, sagt Justin Lerche auf MAZ-Nachfrage. Er fragt sich, warum die Planung nicht besser lief. Noch im Februar schwärmten die als TaskeRap und Anoone bekannten Musiker von den Arbeiten beim Projekt „Ein Stadtteil wird hörbar“ und wollten ihrem Kiez etwas zurückgeben. „Wir lieben diesen Stadtteil, weil wir hier groß geworden sind und noch immer hier leben. In Hohenstücken kennt jeder jeden, der Zusammenhalt ist größer, alles wirkt hier ein bisschen familiärer. Es ist nicht alles schlecht und das zeigen wir“, sagte Justin Lerche damals.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Beats und Texte

BAS-Sprecherin Janine Matzdorf bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass es bei der BAS und Jukufa mehrere Quarantänefälle gab, die Helfer des Projekts betrafen. Deshalb sei es zu Verzögerungen und Absagen der Terine gekommen. Nur weil die zwei Rapper aufhören, sei dies aber nicht das Ende des Projekts. Jetzt erhält der Brandenburger Stadtteil einen anderen Song. Neue Teilnehmer sind laut Matzdorf schon am Start, entwickeln Beats und Texte. Die Reaktionen der Menschen im Kiez zum Ausstieg der Rapper sind unterschiedlich.

Während Hip Hop für die als Kleiderursel bekannte Ehrenamtlerin Nancy Petsch genau die richtige Musikrichtung zum Leben in Hohenstücken ist, sind andere Bewohner froh, dass kein weiterer Rapsong entsteht. „Diese Musikrichtung ist genau das, was Hohenstücken nicht braucht. Ich wünsche mir eher etwas Fröhliches und vor allem Optimistisches ohne dieses Gangster-Gehabe“, sagt Anwohner Dominique Reichert.Wohin die musikalische Reise geht ist zwar noch unklar, doch der Song zum Leben in Hohenstücken soll weiter bis Ende Mai fertig sein. Brandenburger können ihn dann bei der Feier zum 50. Geburtstag des Stadtteils im Bürgerhaus hören.

Von André Großmann