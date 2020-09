Brandenburg/H

Polizisten haben am Dienstag um 18.40 Uhr in der Anton-Saefkow-Allee in Brandenburg gerade einen Raser stoppen wollen, als dieser mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. In einer Kurve kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, prallte zunächst gegen eine Leitplanke und dann mit einer Straßenlaterne.

Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe. Der Unfallfahrer war aber nach Polizeiangaben glücklicherweise nicht verletzt, jedoch erheblich betrunken. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,74 Promille.

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Rasers. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

