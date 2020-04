Raststätte Michendorf: Angreifer wollte schmerzlosen Tod durch Polizeikugel

Potsdam/Brandenburg/H

Die Polizisten zweifeln nicht, dass der Mann es ernst meint in der Nacht des 14. und 15. Oktober 2019 auf der Autobahnraststätte Michendorf Süd. Denn sie können nicht erkennen, dass der bedrohliche Mann nicht so gefährlich werden kann, wie er aussieht mit seinem mutmaßlichen Sturmgewehr, der Pistole und dem vermeintlichen Sprengstoffgürtel.

Seit diesem Montag steht Artur K. (23) vor der 3. großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam. Er muss sich dort verantworten, weil er Polizisten sowie auch Ärzte und Krankenpfleger mit Mord und Totschlag bedroht hat.

Denn neun Tage nach der Eskalation auf der Autobahn A 10 hat er das Personal der geschlossenen Gerichtspsychiatrie mit einer selbst gebastelten Waffe angegriffen. Er versucht auch, die herbeigerufenen Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos zu verletzen. Als Ziel gibt er in beiden Fällen seinen schnellen Tod durch eine Polizeikugel an.

Wegen russischer Wurzeln „schikaniert“

Vor Gericht gesteht der junge Mann alle Taten, die ihm Staatsanwalt Ivo Maier vorwirft: Die mehrfache Bedrohung mit einem Verbrechen, den Widerstand gegen die Polizei und die Messerstiche gegen einen Polizeihund, die als Sachbeschädigung angeklagt sind.

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Bodo Zielonka (links). Quelle: Jürgen Lauterbach

Artur K. wurde in Berlin geboren. Seine Eltern sind wolgadeutsche Spätaussiedler. Bei ihnen wohnt er bis zu seinen Verbrechen im vergangenen Oktober, teilt sich mit seinem älteren Bruder dort in Michendorf ein Zimmer.

Unzufrieden ist er nach eigener Schilderung mit seinem ganzen Leben. Er hat keine oder „falsche“ Freunde. Mitschüler hätten ihn wegen seiner russischen Wurzeln schikaniert. Er schafft den Realschulabschluss, scheitert aber mit seiner dualen Ausbildung zum Medizintechniker.

Hingeworfen nach drei Wochen Bundeswehr

Seinen Traumberuf als Soldat der Bundeswehr gibt er schon nach drei Wochen Wehrdienst wieder auf. Schmeißt hin, denn das Kameradschaftliche dort habe er nicht gefunden.

Gelegentlich arbeitet er im Betrieb des Vaters. Doch zumeist ist er, wie er sagt, „arbeitsscheu“. Versuche, Freunde und eine Freundin zu finden, scheitern. Er hat nur die Familie. Alkohol und Drogen verabscheut der Mann, der sich als „Außenseiter“ bezeichnet.

Am 12. Oktober 2019 hat Artur K. 23. Geburtstag. Kein Grund zu feiern für ihn. Er will nicht weiterleben.

Auslöser: die Mahnung der Krankenkasse

Die ganze Welt sieht er nur schlecht: die anderen Menschen, den deutschen Staat und sogar die eigene Familie. Und dann sei die Mahnung der Krankenkasse gekommen, dass er seinen Versicherungsbeitrag von 860 Euro bezahlen müsse. Doch das Geld habe er nicht gehabt und seine Eltern hätten es auch nicht bezahlt.

„Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen als Selbstmord“, erklärt Artur K., der junge Mann mit dem Stoppelschnitt und noch etwas kindlichen Gesicht, der seine Geschichte fast ohne Zögern erzählt.

Beim Geburtstagsspaziergang sei ihm klar geworden, dass er sich nicht von einer Brücke stürzen oder sich auf andere Weise selbst das Leben nehmen kann. Sich erschießen zu lassen sei ihm erschienen „als schnellste und schmerzlose Methode, sich umzubringen“.

„Wollte sie zwingen, mich zu erschießen“

Doch habe er gewusst, dass deutsche Polizisten nicht einfach jemanden erschießen. Denn sie seien viel besser ausgebildet als Polizisten in den USA. Er habe allerdings auf deren Zielsicherheit vertraut. „Ich wollte sie zwingen, mich zu erschießen“, berichtet der Angeklagte.

Artur K. spielt zwei Tage mit solchen Gedanken herum. Am Abend des 14. Oktober 2019 streift er sich Kampfstiefel über, färbt sich das Gesicht schwarz, schnallt sich eine Weste mit einer Sprengstoffgürtelattrappe um, nimmt seine Softairwaffe, die aussieht wie das Sturmgewehr G 36, eine Paintballwaffe, die dem Aussehen der Walther-PPK-Selbstladepistole ähnelt, und ein Messer.

Er geht auf die nahe gelegenen Autobahnpolizeistation Michendorf zu, klopft gegen die Scheibe und richtet das Gewehr auf einen Beamten. So wie bald darauf auf weitere fünf Polizistin. Er wahrt Abstand, niemand soll die Finte mit den relativ harmlosen Waffen erkennen und ihn nur kampfunfähig schießen.

Sechs Stunden bis zu den SEK-Schüssen

Sein Auftritt wirkt offenbar echt. „Natürlich hatte ich Angst“, gesteht eine junge Polizistin als Zeugin vor Gericht.

Fast sechs Stunden zieht sich der Einsatz hin, in dessen Verlauf die Autobahn komplett gesperrt wird. Das SEK rückt nach einer guten Stunde an.

Artur K. versucht den „finalen Todesschuss“ zu provozieren. Er droht: „Ich sprenge alles in die Luft, wenn ich nicht durch die Polizei erschossen werde.“ Er versucht, die Beamten lächerlich zu machen.

Polizeihund mit Messer abgewehrt

Doch niemand schießt zunächst auf ihn. Das SEK jagt seinen Diensthund auf den Unbekannten. Artur K. wehrt sich und verletzt das Tier mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen.

Als sich SEK-Beamte dem jungen Mann kurz nach 4 Uhr nähern, zielt er mit seiner Pistolenattrappe auf diese Polizisten. Schüsse fallen. Drei von vier treffen Artur K. an beiden Beinen. Er wird festgenommen, kommt verletzt ins Ernst-von Bergmann-Klinikum und wird neun Tage später in Richtung Asklepios-Klinik auf dem Brandenburger Görden entlassen.

Angst vor der Zukunft in der „Klapse“

Für Artur K. der Horror. In die geschlossene Psychiatrie, da wollte er nie hin. Der Chefarzt habe ihn sofort beleidigend auf seine russische Herkunft angesprochen. Er habe eine weiße Tablette bekommen, aber gegen seine Schmerzen nach vier Operationen habe sie nicht gewirkt.

Nach einer Nacht voller Pein habe er erneut einen schmerzlosen Tod durch eine Polizeikugel angestrebt. „Ich hatte Angst davor, dass die alles mit mir machen in der Klapse und dass ich nie wieder rauskomme“, sagt er vor Gericht.

Mit Lanze gegen Ärzte und Pfleger

Der Patient zerstört den Spiegel im Bad seiner Zelle, bringt mit dem Gummipfropfen eine Scherbe am Ende seiner Unterarmstütze an. Mit dieser Lanze will er Pfleger, Ärzte und später auch wieder SEK-Beamte an deren Schutzschilden vorbei im Gesicht verletzen. Denn er habe von der Polizei erschossen werden wollen.

Ein halbes Jahr später sagt der Angeklagte, dass er nun keine Selbstmordgedanken mehr habe. Der Prozess gegen ihn wird fortgesetzt.

Von Jürgen Lauterbach