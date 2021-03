Brandenburg/H

Es gehe nicht um seine Person. Es gehe um die Sache, hatte der Chef der Brandenburger Sozialdemokraten Daniel Keip betont, wenn es um eine mögliche Kooperation der SPD mit der CDU im Rathaus ging. Gleichwohl stehe er als Kandidat für einen Beigeordnetenposten bereit und könne sich vorstellen als Oberbürgermeister zu kandidieren.

Geht es wirklich nur um die Sache? In der SPD werden zweifel laut. Die CDU braucht nach Verlusten bei der Kommunalwahl zwei Partner um ohne die Stimmen der AfD in der SVV Beschlüsse durchzusetzen. Im Idealfall, so sagte Keip der MAZ, sollte die CDU mit SPD und Grünen ein Bündnis schmieden, eine Kooperation mit den Freien Wählern – das sind in der Mehrzahl Ex-SPD-Leute um das Führungsduo Norbert Langerwisch und Dirk Stieger – könne er sich nur schwer vorstellen, zu zerrüttet sei das Vertrauensverhältnis.

Doch lange Zeit zierten sich die Grünen. Das hat sich geändert. Die Grünen haben der CDU und der SPD eine Zusammenarbeit angeboten und inhaltlich Schwerpunkte der Arbeit definiert. Nur reagiert die CDU mit keinem Wort auf das Angebot. Sie will mit dem schon vor der Wahl ausgerufenen Wunschpartner FW regieren, dazu soll sich die SPD gesellen. Doch in der SPD sind die Freien Wähler verhasst. Zwar sagt auch der frühere SPD-Chef Ralf Holzschuher: „Im Zweifel muss es auch mit denen gehen.“

Doch er sagt auch: „Natürlich lieber mit den Grünen.“ Dort gäbe es Schnittmengen und es sei zudem nicht klar, ob es die FW in acht Jahren noch gäbe. Solange dauert nämlich eine Amtszeit eines Beigeordneten, den die FW für ihre Stimmen verlangen. Nachdem vor 14 Tagen die CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann und mit Steffen Scheller die SPD-Fraktion besucht und für das Bündnis geworben hatten, wurde im Anschluss SPD-intern diskutiert.

Fraktionsmehrheit für die Grünen

Die Haltung der Fraktionsmitglieder war eindeutig. Eine Kooperation ja, aber mit der CDU und den Grünen und nicht den FW. Nur Werner Jumpertz, der sich auch in der jüngsten SVV gegen seine Fraktion stellte, favorisierte dem Vernehmen nach ein Bündnis ohne Grüne.

Nun sagen auch Scheller und Tiemann – die sich in dieser Woche mit Keip und Stieger verständigt hat – sie wollen die Grünen nicht. Weil die ja nicht wollten. Warum aber nun Daniel Keip die bisherigen Partner von den Grünen abblitzen lässt, fragen sich nun immer mehr SPD-Genossen. Udo Geiseler und Klaus-Dieter Hartmann haben ihre Bedenken schriftlich geäußert und wurden in langen Briefen belehrt – aber nicht bekehrt.

Bei der Sitzung des Unterbezirksvorstandes am Dienstag wurde die Skepsis an der geplanten Kooperation noch einmal laut. Doch Keip wischte wohl alle Zweifel mit dem Hinweis vom Tisch, das habe nichts mit Sachpolitik sondern ausschließlich mit Emotionen.

Sondersitzung Freitag

„Ich war nicht dabei, aber das muss nicht so gelaufen sein“, sagt Holzschuher. Dafür spricht, dass am Freitag der UB-Vorstand außer der Reihe tagt und darüber entscheiden soll, welche Frage man den SPD-Genossen bei einer schriftlichen Abstimmung über die Kooperation stellen soll. Den Genossen die Wahl zwischen Grünen und FW zu lassen, hält Keip, der Donnerstag nicht erreichbar war, augenscheinlich für zu kompliziert. Die Frage soll nur lauten: Regierungsbeteiligung im Rathaus – Ja oder Nein?

Für Holzschuher, viele Jahre als Innenminister und SPD-Fraktionschef im Landtag das Feindbild der örtlichen CDU und insbesondere der CDU-Kreisvorsitzenden Dietlind Tiemann, ist offen, wie die Entscheidung der SPD-Mitglieder ausfällt. Allerdings glaubt er: „Wir haben keinen Druck. Wir haben Zeit.“ Man könne abwarten, wie die CDU reagiere und ob sie es ernst meine mit dem Wunsch eine stabile Mehrheit für die Stadt Brandenburg zu schmieden.

Von Benno Rougk