Brandenburg/H

Neben der telefonischen Terminvereinbarung für den Bürgerservice ist ab sofort auch die Online-Terminbuchung möglich. Damit fallen aber auch die freien Zeiten weg, zu denen man einfach erscheinen konnte.

Keine freien Zeiten mehr

„Ab dem 8.Februar ist eine Vorsprache im Bürgerservice der Stadt Brandenburg an der Havel am Nicolaiplatz 30 und in der Ortsteilverwaltung Plaue/Kirchmöser (bis 12. Februar geschlossen) nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Die Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung entfallen bis auf Weiteres.

Neben der telefonischen Vereinbarung können Termine auch online gemacht werden. Quelle: Stadtverwaltung

Die Termine können, ab sofort und rund um die Uhr, unter www.stadt-brandenburg.de/online-terminbuchung in einem Online-Terminbuchungssystem gebucht werden oder über die Telefonnummer 03381 / 58 13 00 zu folgenden Zeiten: Montag 9 bis 11.30 und 13 bis 15 Uhr, Dienstag 9 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 11.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 11.30 und 13 bis 15 Uhr sowie Freitag 8 bis 11.30 Uhr.

Termine müssen eingehalten werden

Die bereits telefonisch vereinbarten Termine behalten ihre Gültigkeit. Die vereinbarten Termine sind unbedingt einzuhalten. Eine verspätete Inanspruchnahme des Termins ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der Termin verfällt dann. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage des Termins gebeten.

Des Weiteren ist zu beachten, dass nur die terminlich vereinbarten Angelegenheiten bearbeitet werden können.

Von André Wirsing