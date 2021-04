Brandenburg/H

Seit Monaten schon liegt ein Problem auf dem Tisch des Bürgermeisters und Baubeigeordneten Michael Müller (parteilos), dessen Lösung er jetzt angegangen ist. Mit einer fast banal anmutenden Meldung überraschte das Rathaus am Freitag gegen 12 Uhr die Öffentlichkeit: Ab sofort wird die Packhofstraße einseitig (rechts von der Hammerstraße Richtung Hauptstraße fahrend) für den ruhenden Verkehr komplett gesperrt.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird vor drei weiteren Häusern ein absolutes Halteverbot ausgesprochen. Parallel zur Versendung der Pressemitteilungen wurden bereits Schilder aufgestellt.

Kein Platz für die Feuerwehr

Der Hintergrund ist zwar verworren, aber simpel: In der engen Straße ist offenbar nicht genug Platz für die Feuerwehr. Seinen Ursprung findet das Problem im Bauantrag der Potsdamer Böhm-Gruppe – die auch in der Altstadt baut – für den Neubau eines Gebäudes in der Packhofstraße. Für dieses Haus war offenbar laut Plan kein zweiter Rettungsweg vorgesehen, heißt es aus der Bauverwaltung.

Daher unternahm die Brandenburger Berufsfeuerwehr „Vorsondierungen zu den anstehenden Bauvorhaben in der Packhofstraße und Eichamtstraße am 18. März“ und führte dafür Stellproben in der gesamten Packhofstraße durch. Dabei wurde festgestellt, dass die Drehleiter an Standort des geplanten Neubaus gar nicht so positioniert werden konnte, dass man im Brandfall Menschen aus den oberen Etagen über die Drehleiter würde retten können, wenn Autos vor der Tür stehen.

Neubau ohne zweiten Rettungsweg?

Schnell wurde klar, für den Neubau würden Parkplätze in der Straße geopfert werden müssen. Einmal vor Ort, stellten die Feuerwehr-Experten aber auch fest, dass unter der aktuellen Parkraumsituation der zweite Rettungsweg über die Drehleiter und das Hubrettungsgerät der Feuerwehr auch an anderen Stellen in der Packhofstraße nicht abgesichert werden könne.

Wie es jetzt aus dem Rathaus heißt, seien in „der Folge umfangreiche Änderungen in der Parkraumorganisation notwendig.“ Es würden daher zur kurzfristigen Sicherung der Feuerwehraufstellflächen ab sofort folgende Maßnahmen umgesetzt: ein absolutes Haltverbot werde in der Packhofstraße von der Ecke der Hausnummer 20 auf der gesamten Straßenseite bis Anschluss des Hauses Nummer 28 angeordnet.

Kurzzeitparkplätze kommen auch weg

Das ist die gesamte rechte Seite der Straße von der Turnhalle Hammerstraße bis zur Einfahrt zum Stadtwerke-Parkplatz. Darüber hinaus ordnet das Rathaus ein absolutes Halteverbot in der Packhofstraße vor den Haus-Nummern 5, 10 und 11 an. Damit verschwinden in der notorisch voll geparkten Innenstadtstraße Dutzende Parkplätze.

Doch das Rathaus gibt sich gnädig: „Gleichzeitig wird der verbliebene Parkraum in der Packhofstraße auf Grundlage des Parkraumkonzeptes als auch zur kurzfristigen Entlastung in reines Bewohnerparken umbeschildert.“ Das heißt: Die wenigen Restparkplätze in der Straße bekommen ein eingeschränktes Halteverbot mit dem entsprechenden Zusatzzeichen „Bewohner mit Parkausweis D frei“.

Abschleppen möglich

Das bisherige freie Kurzzeitparken für Innenstadtbesucher entfällt komplett. Das Halten zum Ein- und Aussteigen wie auch das Be- und Entladen sei jedoch auch für „Nichtbewohner“ möglich, lässt das Rathaus wissen. Des Weiteren würden auch in Kürze die verbliebenen Kurzzeitparkplätze in der Hammerstraße sowie nach der Baumaßnahme in der Augustastraße dann in Bewohnerpark-Plätz umgewandelt. Und schon jetzt lässt das Rathaus wissen: „Regelwidrig parkende Fahrzeuge können abgeschleppt werden.“

Die Anwohner der Packhofstraße fielen am Freitag aus allen Wolken. Der Architekt Achim Krekeler, dem selbst ein Mietshaus in der Straße gehört und der dort auch wohnt, hält den Rathaus-Beschluss für „nicht ausgereift und einen Schnellschuss“. Bisher habe der rollende und der ruhende Verkehr in der Straße „mit gegenseitige Rücksichtnahme trotz der Enge gut funktioniert.“

Wenig Verständnis des Stadtverordneten

Er habe wenig Verständnis für so eine Entscheidung vom grünen Tisch aus und ohne Gespräche mit den betroffenen Bewohnern vor Ort. Ähnlich sieht das der SPD-Stadtverordnete Hanswalter Werner, der ebenfalls in der Packhofstraße wohnt.

Auch er wusste nichts von den seit Wochen diskutierten Plänen des Bürgermeisters, für den Neubau einige Parkplätze zu streichen. Dass nach dem Vor-Ort-Termin der Feuerwehr, den die Anwohner im März durchaus beobachtet und zur Kenntnis genommen hatten, alles noch viel schlimmer kommen würde, hatte wohl auch Müller nicht geahnt.

Brandt: Sicherheit geht vor

Der Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt (CDU) sagte am Freitag, nach dem Gespräch mit der Feuerwehr und seinem Kollegen Müller sei die Sperrung der Parkplätze am Straßenrand aus Sicherheitsgründen alternativlos. Die Stellproben hätten gezeigt: Die Rettung funktioniert sonst nicht. Insofern sei die Entscheidung zwischen Müller und ihm gemeinsam gefallen.

Fakt ist: Weit über 30 Parkplätze werden, wie Müller schätzt, ersatzlos wegfallen. Das sei, wie er weiter sagt, „bitter und tut weh, weil der Parkdruck genau dort sehr hoch ist.“

Müller: Auswirkung auf die ganze Stadt möglich

Die auch ihm erst jetzt klar gewordene Problematik, wonach es der Feuerwehr künftig verboten sei, über parkende Fahrzeuge hinweg die Rettungsleiter zu führen, könnte, so Müller, mittelfristig „Auswirkungen auf den gesamten Stadtkörper haben.“

Stimmt es, was Bürgermeister Müller sagt, dürften dann vor Häusern, die keinen zweiten Rettungsweg haben, künftig grundsätzlich keine Autos mehr parken. Dazu werde man sich in der kommenden Woche beraten, sagt Müller.

Von Benno Rougk