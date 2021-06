Rathauskrise: FDP will vierten Beigeordneten aus der Hauptsatzung streichen lassen

Brandenburg/H

Von der Einberufung des Ältestenrates der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am zurückliegenden Donnerstag hatte sich FDP-Fraktionschef Herbert Nowotny viel mehr versprochen. Dort solle, so sagte er im Vorfeld, geklärt werden, wie man Schaden von der Stadt abhalten können, der schon dadurch entstanden sei, dass sich CDU, FW und SPD mit zusätzlichen Beigeordneten in der neuen Kooperation bedenken wollten. Dafür war sogar die Hauptsatzung mit den Stimmen von CDU, FW und SPD geändert worden.

Nachdem bekannt geworden war, wen die drei Partner auf die Beigeordnetensessel setzen wollten und Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nicht nachweisen konnte, dass zumindest einer von ihnen die Befähigung zum Richteramt habe, hatte die SPD die Reißleine gezogen und ihren Kandidaten Daniel Keip aus dem Rennen genommen.

30 Bewerber für drei Stellen

Das kam de facto einem Bruch des Bündnisses gleich. In der Sitzung des Ältestenrates habe sich der OB „aber unseren Argumenten nicht zugänglich gezeigt“ und deutlich gemacht, dass er das Bewerbungsverfahren durchziehen wolle, sagt FDP-Fraktionschef Herbert Nowotny. Das hatte Scheller zuvor mit Blick auf die 30 Bewerber für die drei neu zu besetzenden Beigeordnetenstellen auch gegenüber der MAZ erklärt.

Zusammen mit der Personalverwaltung werde er die Voraussetzungen der Kandidaten prüfen lassen und dann der SVV Vorschläge unterbreiten. Das werde, so Scheller, nichts mehr im Juni.

och nach der Sommerpause im September halte er die Vorstellung seiner Kandidaten und die Wahl in der SVV für realistisch. Für die freien Wähle war bisher Uwe Freimuth als Kandidat gesetzt, für die CDU war das Thomas Barz.

FDP mit Eilantrag

Die FDP-Fraktion hat für die Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni einen Eilantrag nachgereicht. Im Kern geht es darum, dass die vor wenigen Wochen vorgenommene Änderung der Hauptsatzung zurückgenommen wird und in dieser wieder drei statt vier Beigeordnete festgelegt werden.

Die vorgeschlagene Änderung biete eine Option, das laufende Ausschreibungsverfahren zu stoppen, sagt Nowotny. Er gehe von einer Vielzahl von Klagen unterlegener Bewerber aus, wenn das Verfahren jetzt nicht „elegant gestoppt“ werde.

Die Aufgabengebiete der zu wählenden Beigeordneten könnten in der Folge neu strukturiert werden – danach könnten neue Ausschreibungen erfolgen. „Der Stadt Brandenburg an der Havel stünde es gut zu Gesicht, das Verfahren mit höchster Rechtsstaatlichkeit zu betreiben.“ Die Änderung der Satzung war zuvor nur knapp mit den Stimmen der Koalition bewerkstelligt worden.

Vierte Stelle vor dem Aus?

Schert die SPD jetzt aus, die angekündigt hatte, Schellers Personalpläne nicht zu unterstützen, könnte die vierte Beigeordnetenstelle jetzt schnell fallen. Da der Linke Wolfgang Erlebach die Verwaltung bereits verlassen hat und nun auch der CDU-Mann Michael Brandt seinen Beigeordnetenposten vor der Sommerpause räumt, könnten ohne deren Nachfolger auf Scheller und seinen parteilosen Vertreter Michael Müller nun anstrengende Zeiten zukommen.

Von Benno Rougk