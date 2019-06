Brandenburg/H

Über ein Jahr ist Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nun im Amt. Beim Amtsantritt kündigte es an, die Kommunalwahl abzuwarten, bevor er die Rathausspitze erweitert. Dass die Troika aus ihm, dem von der eigenen Partei wie einem Paria behandelten Beigeordneten Michael Brandt (CDU) und dem von den Linken nur sparsam unterstützten Wolfgang Erlebach (Linke) nicht ausreicht, um die Flut an Aufgaben zu erledigen und frischen Wind in Rathaus und Stadtpolitik zu bringen, ist eine Binse. Aber wie weiter? Ein Blick nach Frankfurt/Oder könnte helfen. Dort ist fast zeitgleich mit Scheller als Oberbürgermeister René Wilke (Linke) ins Amt gekommen.

Ohne viel Federlesen hat Wilke begonnen, fast alle Parteien in der Rathausspitze in die Pflicht zu nehmen.

An seiner Seite stehen jetzt die Beigeordneten Claus Junghanns (CDU), Jens-Marcel Ullrich (SPD) sowie die Dezernenten Milena Manns (parteilos) und Jörg Gleisenstein (Grüne). Wer die Stadtpolitik dort verfolgt, merkt schnell: Es herrscht ein neuer Geist der Partnerschaftlichkeit der Rathausspitze mit den Stadtverordneten, den Landkreisen und dem Land. 629 Punkte hat Wilke sich 2018 auf eine ToDo-Liste. Davon sind 200 Maßnahmen angeschoben. Und für die Umsetzung fühlen sich alle, also CDU, Linke, Grüne und SPD gleichermaßen verantwortlich.

Ein solches Modell war in Brandenburg bisher undenkbar: Unter OB Helmut Schliesing (SPD) ebenso wie unter seiner Nachfolgerin Dietlind Tiemann (CDU). Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die vorherrschende Form der politischen Auseinandersetzung der Kampf, der auch vor persönlichen Verletzungen bis hin zum Versuch, unliebsame Personen gesellschaftlich zu ächten, nicht halt macht. Es ist nicht wahr, wenn die CDU-Chefin Dietlind Tiemann jetzt meint, es sei der Stadtpolitik immer dann am besten gegangen, wenn man wechselnden Mehrheiten Beschlüsse durchgebracht und um jede Stimme gerungen habe. Das hatte nämlich zur Folge, das viele große Themen gar nicht auf die Tagesordnung gekommen sind. Das Stückwerk in Sachen Stadtentwicklung, Verkehr und Ortsteilgestaltung sind nur drei Beispiele dafür.

Die Stadt Brandenburg hat gewählt. Das Ergebnis eindeutig: Federn gelassen haben außer den Grünen und der AfD fast alle. Doch die Reihenfolge ist klar: CDU, SPD, Grüne und Linke stellen starke Fraktionen, die allein aber nicht dominieren können. Mit der AfD will keiner zusammenarbeiten. Was nicht verwundert, wenn man die Aussage von AfD-Fraktionsführer Axel Brösicke in der letzten SVV bedenkt, der ankündigte, es werde die letzte SVV Schellers gewesen sein, wenn das Wahlergebnis für die AfD wie gewünscht ausgehe.

Scheller hat es jetzt in der Hand. Er schlägt vor, wen er sich wo in der Stadtregierung vorstellen kann. Es wäre vielleicht nicht das Schlechteste, wenn die in der Kommunalpolitik älter und bitter gewordenen Politiker den Mut aufbrächten, in die zweite Reihe zu gehen. Jean Schaffer und Britta Kornmesser wissen ebenso wie Dietlind Tiemann und Werner Jumpertz, in welchen Maße sie polarisieren und wie schwer es wird, auf dieser Basis Vertrauen zu schaffen. Natürlich ist das eine etwas naive Vorstellung!

Eine „Einheitsfront“ aller Gruppierungen wird es schon deshalb nicht geben, weil die Verletzungen, die sich SPD und Freie Wähler beigebracht haben, nicht aus der Welt zu schaffen sind, solange die gleichen Protagonisten sich unversöhnlich gegenüber sitzen. Gleichwohl wäre es einen Versuch wert und im Sinne der Stadt hilfreich, würde Brandenburg sich an Frankfurt/Oder ein Beispiel nehmen.

