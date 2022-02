Rathenower Landstraße: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Brandenburg/H

Ein Motorradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Heidelberger Straße/Rathenower Landstraße verletzt. Eine Autofahrerin war gegen 7.30 Uhr laut Mitteilung der Polizei mit ihrem BMW auf der Heidelberger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer – es krachte. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Von MAZ