Ein 26 Jahre alter Mann hat in Brandenburg seinen früheren Freund mit Schlägen dazu gezwungen, ihm Tabak und Geldbörse auszuhändigen. Der Raub ereignete sich bereits am vorigen Mittwochmorgen, die Polizei erhielt aber erst am Montag davon Kenntnis. Tatort war die die Straßenbahn-Linie 6 nahe des Nicolaiplatzes.

Begonnen hatte die Tat damit, dass der spätere Angreifer von seinem zwei Jahre älteren Opfer ein Kleidungsstück zurückforderte. Daraufhin schlug er unvermittelt auf den 28-Jährigen ein. Aus Angst vor weiteren Schlägen übergab das Opfer seinem Peiniger die geforderte Beute.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Angreifer wegen Raubes.

