Brandenburg/H

Die 2. Strafkammer des Landgerichts Potsdam hat keinen Zweifel an der Schuld der beiden Angeklagten aus Brandenburg an der Havel. Dennoch muss nur einer der beiden für insgesamt vier Jahre ins Gefängnis. Der andere kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

Der Ältere der beiden, ein vorbestrafter 42 Jahre alter Brandenburger, war deutlich weniger aktiv bei dem gemeinsamen räuberischen Diebstahl am 24. November 2018 im Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße.

Mit 25 unbezahlten Kaffeepäckchen in der Tasche wollte sich das Duo an der Kasse vorbei stehlen. Als der Ladendetektiv den 42-Jährigen aufhielt, packte der Hauptangeklagte Philip S. (30) ihn am Fuß, sodass Freund und Feind zu Boden gingen.

So gelang zunächst die Flucht, bis ein Passant dazwischen ging und den Ladendieb ergriff. Doch Philip S. setzte den Mann mit einem gezielten Tritt gegen den Kopf außer Gefecht und verletzte ihn schwer.

Polizisten verletzt und beleidigt

Dem gebürtigen Neuruppiner, einem großen kräftigen Mann, wurden in dem Prozess mit seinen fünf Verhandlungstagen weitere Straftaten zur Last gelegt, und zwar im wesentlichen Körperverletzungen und Beleidigungen, die gegen Polizeibeamte gerichtet waren.

Der Verteidiger des Hauptangeklagten beantragt in diesen Fällen einen Freispruch für seinen Mandanten, weil der zuvor widerrechtlich von den Polizisten angegriffen worden sei. In der Auseinandersetzung im Rewe-Markt erblickt der Verteidiger im Ergebnis nur eine fahrlässige Körperverletzung, die entsprechend zu ahnden sei.

Kein Haftbefehl

Die 2. Strafkammer kommt zu einer anderen Einschätzung und verurteilt Philip S, der durch seine spektakuläre Flucht aus dem Amtsgericht Brandenburg vor rund zwei Jahren für Aufsehen gesorgt hatte, in der Summe zu vier Jahren Gefängnis. Allerdings erlassen die Richter keinen Haftbefehl, wie von der Staatsanwältin beantragt. Er wird seine Strafe also später antreten müssen.

Der ältere Komplize wird, wie von Strafverteidiger Mario Schink beantragt, zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. In dieses Strafmaß wird eine kürzlich vom Amtsgericht Brandenburg verhängte Strafe mit eingerechnet.

Von Jürgen Lauterbach