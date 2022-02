Brandenburg/H

Die Strafe für den heftigen Tritt und die Schläge gegen den Kopf eines Obdachlosen scheint auf den ersten Blick heftig. Doch im Fall des 26 Jahre alten Angeklagten aus Brandenburg an der Havel fällt sie mit vier Jahren Haft sogar eher milde aus.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 2. Strafkammer des Landgerichts Potsdam verurteilt Marvin W. an diesem Montag zwar zu einer langen Gefängnisstrafe wegen des versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Zugleich ordnen die Richter die Unterbringung des drogenabhängigen Brandenburgers in der Entziehungsanstalt an.

Film aus der Sparkasse in Brandenburg an der Havel

Was in der Nacht des 19. Januar 2021 gegen 3.30 Uhr am Sparkassen-Geldautomaten in der Plauer Straße geschehen ist, beweisen Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera. Der Film zeigt, wie sich der obdachlose Gerhard K. (57) mit seinem Schlafsack arglos im Vorraum der Sparkasse in der Plauer Straße hingelegt hat.

Marvin W. tritt ein und will Geld aus dem Automaten ziehen. Doch sein Hartz-IV-Geld für weitere Drogen ist noch nicht auf dem Konto angekommen. Da sieht er den Obdachlosen, tief eingerollt in seinen Mumienschlafsack.

Kein Hartz IV auf dem Konto

Der junge Brandenburger will an dessen Geld heran, vermutlich ahnt er nicht, dass der Obdachlose seine staatliche Unterstützung schon erhalten und daher mehr als 400 Euro in seiner Geldbörse hat, tief unten versteckt im Schlafsack.

Der arglose Gerhard K. muss erst geweckt werden, der Angeklagte versucht ihn, mit seinem letzten 10-Euro-Schein (57) aus der Reserve zu locken. Damit hat er keinen Erfolg. Als er dem Fremden eine Zigarette anbietet, greift der zwar zu, verlässt seinen Schlafsack aber kaum ein Stück weit.

Mit voller Wucht ins Gesicht

Nun tritt Marvin W., der Amphetamine und Marihuana genommen und drei Tage ohne Schlaf durchgemacht hat, mit voller Wucht ins Gesicht des wehrlosen, mehr als doppelt so alten Mannes im Schlafsack. Er zieht ein Messer aus seiner Tasche und bedroht sein Opfer damit, wenn auch nur ganz kurz.

Denn der Angreifer nimmt das Messer nun in seine linke Hand und schlägt mit der rechten mehrmals zu – in Gesicht und auf den Oberkörper des immer noch auf dem Boden im Schlafsack liegenden Fremden.

Täter-Opfer-Ausgleich hilft dem Angeklagten

Für seine Tat müsste der Angeklagte mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft rechnen, zumal er vielfach vorbestraft ist, noch unter Bewährung stand und einen Aufschlag bekommen muss wegen einer Verurteilung für eine andere noch nicht verbüßte Tat.

Trotz aller Negativpunkte und der Brutalität gegenüber einem wehrlosen Obdachlosen erkennt die Potsdamer Strafkammer auf einen minderschweren Fall, urteilt entsprechend milder und schickt den 26-Jährigen für die nächsten Jahre zum Drogenentzug.

Entscheidend dafür sind zwei Dinge, darunter der Täter-Opfer-Ausgleich. Verteidiger Thomas Arndt hat organisiert, dass sein Mandant sehr schnell 500 Euro Schmerzensgeld an sein damaliges Opfer zahlt. Das Gericht würdigt, dass Marvin W. sich schriftlich und persönlich bei dem 57-Jährigen entschuldigt und dieser die Entschuldigung auch angenommen hat.

Urteil eröffnet dem Täter eine letzte Chance

Außerdem bescheinigt ihm die Entziehungsanstalt, in der er sich bereits befindet, dass er sich bemüht, von den Drogen loszukommen, deren Konsum er im Alter von elf Jahren begonnen hat. Die Klinikärzte bestätigen dem Angeklagten gute Fortschritte.

Eine höhere Strafe als vier Jahre Haft hätte bedeutet, dass der Angeklagte auch bei erfolgreicher Therapie anschließend den Rest seiner Zeitstrafe hinter Gitter in Strafhaft müsste. Das wollen ihm seine Potsdamer Richterinnen und Richter möglichst ersparen.

Gleichwohl sind sie keineswegs davon überzeugt, dass Marvin W. nun volle vier Jahre lang durchhalten wird. Doch nur dann bliebe ihm das Gefängnis erspart. „Ihre letzte Chance, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben“, gibt der Vorsitzende Richter dem 26-Jährigen mit auf den Weg.

Von Jürgen Lauterbach