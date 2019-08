Brandenburg/H

Geld her: Ein schwarz gekleideter Mann hat am Montagmorgen eine Bäckereifiliale in der Krakauer Landstraße in Brandenburg an der Havel überfallen. Der noch unbekannte Täter betrat um 5.15 Uhr das Geschäft durch den Kundeneingang und hielt dem Angestellten einen Gegenstand in den Rücken. Dann forderte er Geld.

Mit der Beute floh der Mann in Richtung Klein Kreutz. Die Suche nach ihm verlief bislang erfolglos. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Der Räuber kommt von hinten

Demnach war der Angestellte gerade dabei, den Laden zu lüften, als der Täter das Geschäft betrat. „Den Kundeneingang hatte er zu diesem Zeitpunkt weit geöffnet“, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Bäckereimitarbeiter habe sich ersten Erkenntnissen zufolge im hinteren Bereich der Filiale aufgehalten und mit dem Rücken zum Eingang gearbeitet. „Plötzlich spürte der Mann einen Gegenstand in seinem Rücken“, so der Sprecher weiter. Ob es sich dabei um eine Pistole oder ein Messer oder lediglich eine Attrappe handelte, ist unklar.

Täter spricht akzentfrei Deutsch

Der Täter hat dann laut Polizei in akzentfreiem Deutsch Geld gefordert. „Der Mitarbeiter ging ohne weiter zu zögern auf die Forderung ein, öffnete den Tresor und übergab dem Unbekannten die Tageseinnahmen vom Wochenende“, berichtet der Sprecher. Der Räuber habe bei dem Überfall am Montagmorgen mehrere hundert Euro erbeutet.

Der Angestellte blieb bei der Tat laut Polizei unverletzt. Der Räuber hat sein Opfer jedoch vermutlich in Angst und Schrecken versetzt.

Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft

Die Polizei fahndet jetzt weiter nach dem Täter. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß. Der Mann war laut Beschreibung mit einem schwarzen Sweatshirt, auf dem ein weißes Nike-Logo ist, bekleidet. Er trug zudem eine schwarze Cargohose mit Beintaschen. Er hatte einen blauen Sportbeutel dabei.

Hinweise nimmt die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 entgegen.

Von hms