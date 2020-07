Raubüberfall von Emstal: 13 neue Hinweise nach Aktenzeichen XY 

Brandenburg/H

Ein knappes halbes Jahr nach dem Raubüberfall wird das Verbrechen in Emstal vielleicht doch noch aufgeklärt. Am Mittwochabend hat das ZDF in der Sendung Aktenzeichen XY in einem Filmbeitrag über den Angriff auf einen pensionierten Polizeibeamten am 17. Januar 2020 in dem Kloster Lehniner Ortsteil berichtet.

Nach der Sendung sind sowohl über die „Studiohotline“ als auch über die während der Sendung angegebene Telefonnummer der Polizeiinspektion Brandenburg Bürgerhinweise zu dem Kriminalfall eingegangen, berichtet auf Anfrage Stefanie Wagner-Leppin, Sprecherin der Polizeidirektion in Brandenburg/Havel.

Bezug zu konkreten Personen

Nach ihren Worten handelt es sich auch um Hinweise mit Bezug zu konkreten Personen. Insgesamt sind nach aktuellem Stand 13 Hinweise eingegangen. Sie alle werden nun von den Ermittlern der Kriminalpolizei geprüft. Ob also ein entscheidender Hinweis auf die Identität eines oder beider Tatverdächtiger darunter ist, bleibt abzuwarten.

Polizeisprecherin berichtet in Aktenzeichen XY über den Überfall in Emstal. Quelle: ZDF/Aktenzeichen XY – Repro Jacqueline Steiner

Während der Aktenzeichen-XY-Livesendung in München hat die Brandenburger Polizeioberkommissarin Therese Franz noch einmal um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten und die Phantombilder der mutmaßlichen Täter gezeigt und erläutert.

Opfer der Straftat ist an jenem Freitag ein 62 Jahre alter ehemaliger Polizist geworden. Der nachgestellte Fernsehfilm zeigt, was geschehen ist.

Gegen 15.30 Uhr kommt der Mann, der den kleinen Familienhund vom Tierarzt abgeholt hat, zurück in sein Einfamilienhaus in der Brücker Straße.

Er stellt einen Tierfuttersack auf dem Tisch seiner Terrasse ab und wundert sich plötzlich. Die Terrassentür ist nur angelehnt. „Die hatte ich doch geschlossen“, spricht er zu sich selbst und geht dann hinein ins Haus.

Einbrecher lässt Schmuck vor Schreck fallen

Der Hausbesitzer ruft nach seiner Frau und hört plötzlich eine telefonierende Männerstimme von oben. Sekunden später sprintet ein Unbekannter die Treppe hinunter und erschrickt beim Anblick des Hausherrn. Den Schmuck in seinen Händen lässt er fallen.

Der Einbrecher versucht zu fliehen, doch die Haustür neben ihm ist verschlossen. Vor der Terrassentür, durch die er hineingekommen ist, steht der Hausherr und versperrt ihm den Weg.

Die ZDF-Sendung hat den Überfall auf den pensionierten Polizisten in Emstal nachgestellt. Quelle: ZDF

Da zieht der Fremde plötzlich eine Pistole und zielt damit aus etwa zwei Metern Entfernung auf den Kopf des pensionierten Polizisten. Beinahe im gleichen Augenblick drückt der Eindringling ab. Das Opfer fasst sich ans Gesicht, an die Augen, denn er kann nichts mehr sehen.

Der Fremde versucht, an ihm vorbei durch die Terrassentür wegzurennen. Der von Reizgas getroffene Mann glaubt an einen erneuten Angriff und schlägt halb blind mit den Fäusten um sich.

Gerangel zwischen Täter und Opfer

Bei dem Gerangel trifft er den Einbrecher so, dass er blutet. Trotzdem kann der Täter nun flüchten. Er schlägt seinem Opfer noch mit der Waffe auf den Kopf, sodass er verletzt wird.

Polizeisprecherin Therese Franz berichtet, dass der angegriffene Mann sich inzwischen ganz gut von dem Raubüberfall erholt habe. Schon am Tag nach dem Verbrechen hat er bei der Polizei eine Täterbeschreibung abgegeben. Auf der Grundlage wurde ein Phantombild von dem Fremden angefertigt, dessen Fingerabdrücke und Blutspuren der Polizei ebenfalls vorliegen.

Schmieresteher mit Hamsterbacken

Zugleich erfährt der 62-Jährige, dass mehrere Nachbarn einen zweiten Mann draußen auf der Straße gesehen haben, der offenbar Schmiere gestanden und seinen Komplizen wahrscheinlich am Telefon gewarnt hat, dass der Hausherr gerade eingetroffen ist.

Einer der Nachbarn kann diesen zweiten Mann so gut beschreiben, dass auch von ihm ein Phantombild vorliegt. Auffällig waren seine „Hamsterbacken“.

Die MAZ hat in der Vergangenheit so wie andere Medien bereits über den Fall berichtet und am 7. Februar auch den Fahndungsaufruf der Brandenburger Polizei mit den Phantombildern der zwei Einbrecher veröffentlicht.

Die Beute war Geld

Auch nach der Öffentlichkeitsfahndung mit diesen Bildern sind seinerzeit Bürgerhinweise eingegangen, berichtet die Polizeisprecherin. Sie seien eingehend geprüft worden, hätten jedoch nicht zur Identifizierung von möglichen Tatverdächtigen geführt. Nun gibt es vielleicht neue Hoffnung. Erbeutet haben die Täter übrigens das Geld des Opfers aus dessen Portemonnaie.

Die Karte zeigt den Tatort. Quelle: Screenshot

Laut Polizei ist der Mann mit der Pistole vermutlich 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte dunkelbraune, kurze, braune Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagebart, hatte dunkle Augen, schmale Augenbrauen, einen dunklen Teint und eine schlanke Statur.

Bekleidet war er mit einer Stoffhose in braun-beigen Tönen, ähnlich einer Tarn-Hose, und mit einer dunkelbraunen Hüftjacke aus Stoff, die ihm zu groß gewesen sein soll. Er hatte eine schwarze, knautschige Tasche dabei (Maße ca. 15-mal 20 cm), die er auf der Flucht entsorgte. Die Polizei vermutet, dass er aus einer Gasdruckpistole mit Reizgas auf sein Opfer geschossen hat.

Kräftig bis athletisch

Der Schmiere stehende Komplize soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein, 1,75 bis 1,80 Meter groß und kräftig bis athletisch gebaut. Er trug eine blaue Seemannspudelmütze ohne Bommel, eine hellgrüne Kapuzenjacke, eine ausgewaschene rote Jogginghose und an den Füßen blaue Sneaker.

Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter Telefon 03381/56 00 entgegen. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ist in der Mediathek zu sehen.

Von Jürgen Lauterbach