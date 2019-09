Brandenburg/H

Alarm an diesem Sonntagnachmittag am Katharinenkirchplatz. Gegen 16.30 fahren mehrere Feuerwehrautos und der Notarzt mit Blaulicht und Sirene durch die Brandenburger Innenstadt. Ihr Ziel: das Wobra-Mietshaus an der Straßenecke Steinstraße/Hauptstraße.

Zwei Männer der Berufsfeuerwehr Brandenburg/Havel fahren mit der Leiter hoch bis zur Dachetage und machen sich ein Bild von der Lage. Zum Glück ist nichts passiert.

Volles Aufgebot

Die Aufklärung ist so, wie es erfahrene Feuerwehrleute seit Jahren kennen. Jedes Jahr zu Beginn der Heizperiode springt die Pellet-Heizung des Mietshauses an. Dabei hat sich – wie in all den Jahren zuvor – Rauch entwickelt, wie Feuerwehr-Einsatzleiter Meik Jäger erklärt.

Aufmerksamen Passanten fällt dieser Qualm auf, sie alarmieren korrekterweise die Feuerwehr. Die rückt sicherheitshalber mit allem an, was sie hat: mit Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Brandenburg, Rettungssanitätern und Notarztwagen.

Alljährliches Prozedere

Wie in all den Jahren zuvor ist nichts weiter passiert, als dass die Pelletheizung des Gebäudes funktioniert und ihren Dienst in der kalten Jahreszeit hoffentlich verrichten.

Aber man weiß ja nie. Wo Rauch ist, könnte ja wirklich mal ein Feuer ausgebrochen sein. In der Innenstadt und für die benachbarte Kirche besonders gefährlich.

Von Jürgen Lauterbach