Fohrde

Rauchmelder retten Leben. So hat am Sonntagabend eine batteriebetriebene Sirene die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Fohrder Ziegelstraße gerade noch rechtzeitig vor einem Wohnungsbrand gewarnt. Was war passiert? In einem Schornstein, der an einem Kachelofen angeschlossen ist, hatten sich Rußanhaftungen entzündet. Die Hitze wurde so stark, dass offene Flammen aus dem Ofen in den Flur schlugen. Ein benachbarter Schrank hatte bereits Feuer gefangen, als ein Rauchmelder anschlug.

Mauerwerk stark erhitzt

Der Hausbewohner konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehren den Brand löschen. Auch Anwohner aus der Nachbarschaft eilten zu Hilfe. Verletzt wurde niemand. Eine pflegebedürftige Hausbewohnerin wurde vorübergehend von einem Rettungswagen aufgenommen. Unter Einsatzleiter Jan Lehnhardt wurde die Einsatzstelle zunächst von Kameraden aus Pritzerbe und Fohrde gesichert. „Mit unserer neuen Wärmebildkamera konnten wir die Erhitzung des Mauerwerks verfolgen. Diese betrug anfangs über 180 Grad, sank dann aber stetig ab. So lag die Vermutung nahe, dass der Schornsteinbrand ausgestanden war“, sagte Lehnhardt der MAZ.

Anzeige

Feuerwehren aus Pritzerbe und Fohrde in der Ziegelstraße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Annahme bestätigte sich schließlich bei einer Kontrolle der Feuerstätte durch den Brielower Schornsteinfeger Steffen Torge. Er war mit dem MTW der Feuerwehr Brielow zur Einsatzstelle gebracht worden. Nach einer Abkühlphase wurde die Asche aus dem Ofen entfernt und die Feuerstelle gesperrt. Die Hausbesitzer können auf ihre Ölheizung zurückgreifen.

Wasserschaden in Tieckow

Bei Temperaturen von sieben Grad unter Null waren die Feuerwehrleute aus Fohrde vor dem Schornsteinbrand gerade von einem Einsatz aus dem Wohnpark Tieckow zurückgekehrt. Dort hatte eine defekte Wasserleitung in einer Mietwohnung für eine nasse Decke in der darunter liegenden Wohnung gesorgt. Die Mieter des oberen Stockwerks waren nicht zu Hause, so dass sich die Feuerwehrleute durch ein Fenster Zutritt verschaffen mussten, um den Haupthahn abzudrehen.

Von Frank Bürstenbinder