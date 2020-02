Rauchmelder: Wenn es an der Decke piept

Brandenburg/H

Die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg (WBG) lässt 30.000 Geräte installieren, die Brandenburger Wohnungsbaugesellschaft (Wobra) 14.000, weitere Vermieter und Hausbesitzer noch einmal Tausende. Bis zum Jahresende muss alles geschafft sein. Es geht um Rauchwarnmelder – die Geräte haben nur eine Bestimmung: Sie sollen im Notfall Leben retten. Dafür müssen sie im entscheidenden Moment zuverlässig funktionieren. Ausgestattet werden alle Schlaf- und Aufenthaltsräume sowie Fluchtwege (Flure), aber keine Küchen und Bäder.

Können die auch spionieren?

Doch sind auch Mieter verunsichert: Darf ich noch in meiner Wohnung rauchen? Kann der Eimer mit dem heißen Wischwasser unter dem Gerät einen Alarm auslösen? Oder der verbrannte Toast? Können die Geräte mich ausspionieren? Die Palette an Fragen ist breit.

Björn Borst und Andreas Bödiger sind die Geschäftsführer der Objektus GmbH. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Wahl-Brandenburger Andreas Bödiger ist Spezialist für die kleinen Geräte und vor allem für anwenderfreundliche Lösungen, die den Mietern und Vermietern so wenig wie möglich Ärger machen sollen. Mit Björn Borst ist er Geschäftsführer der Objektus GmbH mit deutschlandweit acht Niederlassungen. Das Unternehmen betreut 1,3 Millionen Rauchwarnmelder in knapp 400.000 Wohnungen.

Frist bis zum Jahresende

„Die rechtlichen Voraussetzungen sind klar. Im Land Brandenburg sind die Geräte schon seit gut drei Jahren Pflicht, in Bestandsbauten haben die Vermieter nur noch bis Ende 2020 Zeit zum Nachrüsten. Laut Landesbauverordnung sind die Besitzer verantwortlich für die Melder, aber das übergeordnete Bundesmietrecht regelt, dass der Eigentümer der Wohnung verantwortlich für die Verkehrssicherheitspflicht ist“, sagt Bödiger.

Drei Gerätetypen

Grundsätzlich werden drei Gerätetypen unterschieden: Es gibt die Typ-A-Melder, die rein analog ohne Funktechnologie arbeiten und bei Problemen optische und akustische Signale abgeben.

Ein analoger (links) und ein digitaler (rechts) Melder im Vergleich. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die so genannten Typ-B-Melder sind zumindest untereinander vernetzt. Wenn sich ein Hauseigentümer im Keller aufhält, während es im Dachgeschoss brennt, springen alle Melder an. Die Funktionsfähigkeit dieses Gerätetypes ist von den Wartungsfirmen auch „Walk-by“ – also von außen – auslesbar.

Die neueste Generation sind die Typ-C-Melder, die in Intervallen Selbstdiagnosen anstellen und die Ergebnisse auch melden. Beispielsweise über die so genannten Gateways, die in den Hausfluren hängen und auch Daten wie Wärme- oder Wasserverbrauch erfassen und weiterleiten.

Trend aus Amerika

„Diese Entwicklung folgt einem Trend aus Amerika. Rauchwarnmelder wurden erfunden, weil es so viele Tote bei Wohnungs- und Hausbränden gab. Dann nahm die Zahl der Opfer erst einmal rapide ab, und stieg dann aber wieder. Das kam, weil die Menschen so bequem waren, die Melder von der Decke schraubten und es mit den Funktionsprüfungen nicht so genau nahmen“, sagt Bödiger.

Die Ausstattungspflicht für Rauchwarnmelder endet im Land Brandenburg am 31.12.2020. Quelle: JACQUELINE STEINER

Um dies auszuschließen, wurde die Technik immer komplexer. Schließlich sollen die Melder mindestens zehn Jahre funktionieren, so lange geben die Hersteller Garantie auf die fest verbaute Lithium-Batterie. Genutzt wird zwar eine relativ simple Technik, bei dem das Signal von einer (unsichtbaren) Lichtquelle zu einem Reflektor permanent überprüft wird. „Eigentlich misst so ein Warnmelder keinen Rauch, sondern streng genommen Luftverschmutzung“, beschreibt der Experte. Zudem überprüfen die Melder in Intervallen ihr Umfeld im Umkreis von etwa 50 Zentimetern.

Bitte nicht überstreichen

Dabei können auch mal kurz Leuchtdioden blinken, das sollte aber niemanden beunruhigen. So lange der Melder keine Geräusche abgibt, ist alles in Ordnung. „Es sind natürlich nervöse Produkte. Wenn ein Mieter seine Wohnung renoviert, insbesondere wenn er dabei etwas abschleift, sollte er die Melder dringend abbauen und am besten in einer Tüte oder außerhalb der Wohnung verstauen.“ Auch solle man nicht über den Melder mit Farbe streichen, das führt in der Regel zu einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit.

Im Eisfach ist Ruhe

Wer beispielsweise eine neue Lampe aufhängt in weniger als 50 Zentimetern Abstand, kann auch einen Täuschungsalarm auslösen. Der ist zwar nicht ganz so laut wie die 85 Dezibel bei einem richtigen Alarm, dennoch genauso nervig. „Am besten in ein Handtuch wickeln und ins Eisfach des Kühlschranks legen. Das ist der am meisten schallisolierte Ort.“ Dann sollte man die Wartungsfirma informieren.

Ratsam wäre zuallererst ein Blick in die Bedienungsanleitung, doch ist die in den meisten Haushalten verschwunden. Manchmal schalten die Geräte auch in einen „Low-Battery-Status“, dabei piepst es ebenfalls.

Funktionstests sind vorgeschrieben

Der Gesetzgeber schreibt Funktionstest in regelmäßigen Abständen vor, die auch dokumentiert und nachgewiesen werden müssen von den Hauseigentümern. Deshalb nutzen mittlerweile ungefähr die Hälfte die hochtechnisierten Typ-C-Geräte, die selbstständig „kommunizieren“. Es muss nicht in jedem Prüfungsintervall ein Techniker anrücken.

Bödigers Firma bietet den Fernauslese-Service an, egal ob die Melder von den Herstellern Itron, Zenner oder EI Electronics kommen, oder von den großen Dienstleistern wie Techem, Ista oder Minol betreut werden. „Das ist herstellerneutral, wir bieten eine Allround-Dienstleistung für die Gateways, benötigen nur den offenen Funkstandard.“ So können beispielsweise auch große Vermieter, die verschiedene Dienstleister haben, alle Daten zusammenführen lassen.

Von André Wirsing