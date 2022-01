Raupen fressen junge Linden in Kloster Lehnin krank

Kloster Lehnin

Die Gemeinde steht vor einer der massivsten Baumrodungsaktionen in der jüngeren Geschichte. So ist der Kloster Lehniner Bauhof gerade dabei 49 Linden entlang des Radweges von Grebs nach Netzen an der L 86 zu fällen. Das selbe Schicksal trifft 26 Linden am Krahner Sportplatz. Bislang nur eine Linde steht auf dem Fällplan in der Hauptstraße in Rädel. Alle Bäume sind noch jung und erst vor wenigen Jahren als Schattenspender und Sauerstoffproduzenten gepflanzt worden. Jetzt sind alle Linden krank. Was ist da los?

Ein Bohrgang des Blausiebs an einem Baum bei Grebs. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

In Kloster Lehnin macht sich ein Schädling breit. Im Anflug ist die holzbohrende Schmetterlingsart des Blausiebs (Zeuzera pyrina). Dessen Raupen fressen sich durch das Bastgewebe und den Holzkörper. In der Folge wird der Saftstrom im Baum unterbrochen, außerdem kommt es zu Infektionen, das Holz wird bruchanfällig. Besonders nach trockenen Jahren kommt es zu einem vermehrten Befall mit Blausieb. Die kranken und unterversorgten Bäume sterben schließlich ab. „Um die Verbreitung einzudämmen, ist eine Entnahme der befallenen Linden unumgänglich“, teilte Rathaussprecher René Paul Peters auf Nachfrage der MAZ mit.

Buchen und Eichen als Ersatz

Nach dem Desaster mit den Linden will die Gemeinde umsteuern. So werden die gefällten Bäume in den nächsten Jahren schrittweise durch Neuanpflanzungen ersetzt. Allerdings sollen in Abstimmung mit den Fachbehörden andere Arten zum Einsatz kommen. Wie zum Beispiel die Hainbuche oder Traubeneichen. Der Grebser Ortsvorsteher Harry Grunert spricht von einer „traurigen aber notwendigen Maßnahme“, um den Schädlingsbefall in den Griff zu bekommen. Es gibt keine wirkungsvollen alternativen Bekämpfungsmethoden bei Blausieb-Befall.

Geschädigte Linde in Rädel. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Eine Garantie für erfolgreiche Nachpflanzungen gibt es allerdings nicht. Denn die Larven des Blausiebs können sich in fast allen Laubholzarten ausbreiten. Obstbäume sind ebenso betroffen. Auch das Amt Brück berichtet auf seiner Internetseite von mit Blausieb befallenen und deshalb abgesägten Linden auf der Strecke zwischen Gömnigk und Rottstock. Ein Befall wird jeweils vom Labor des Pflanzenschutzdienstes im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung bestätigt.

Von Frank Bürstenbinder