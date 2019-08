Brandenburg/H

„Es ist mehr als nur ein Moment in der Zeit“, lautet eine Textzeile in dem Song „Lemon yellow sun“ von Rocksänger Ray Wilson. Eine Textzeile, die perfekt auf den Auftritt des Sängers mit seinem Programm „Genesis Classic“ am Samstag auf der Freilichtbühne des Marienbergs in Brandenburg an der Havel passt.

Zur Galerie Viele Hundert Brandenburger haben am Samstagabend das Open-Air-Konzert von Ray Wilson und seiner Band genossen. Das Publikum feierte die Musiker.

Denn das Konzert, das im Rahmen des noch bis zum 8. September laufenden Marienberg Open Airs stattfand, wird vielen Besuchern noch lange in Gedächtnis bleiben. Dafür sorgte das musikalische Programm des schottischen Sängers, welches unzählige Klassiker seiner ehemaligen Band Genesis beinhaltete, die allerdings durch ein anderes Gesicht am Mikrophon zu Weltruhm gelangte.

Schließlich verbindet der Musikliebhaber Genesis-Songs wie „Another day in paradise“ und „Land of confusion“ wohl automatisch mit der Stimme des Sängers Phil Collins. Dieser stieg 1997 aus der 1967 im englischen Godalming gegründeten Rockband vorerst aus. Bis zur Rückkehr Collins im Jahre 2007 nahm Wilson das Mikro der Band in die Hand.

Ein breitgefächertes Musikprogramm

Dementsprechend bunt gemischt war das Konzert Wilsons mit seiner siebenköpfigen Band auf der Freilichtbühne. Neben Liedern wie „Lemon yellow sun“ vom gleichnamigen Soloalbum des Künstlers, den das Musikblatt „„Classic Rock Magazin“ sogar als einen der erstklassigen Sänger Großbritanniens auszeichnete, hörten die unzähligen Gäste auch Hits von Peter Gabriel, Mike Rutherford, Phil Collins und natürlich auch Genesis.

Nachdem die aus Genthin stammende Band „The Pax“ das Publikum nicht nur mit eigenen Songs, sondern auch mit Hits von Lou Reed, The Doors, Dire Straits und den Rolling Stones in die richtige Stimmung brachte, begannen Wilson und seine Bandkollegen ihren Auftritt mit dem Genesis-Hit „No son of mine“. Bereits ab dem ersten Song hatte Wilson das Publikum auf seiner Seite, welches schon beim zweiten Song „Invisible touch“ mitzuklatschen begann.

Kuscheldecke statt überfüllte Konzerthalle

Und so entwickelte sich ein besonderes Konzerterlebnis, bei dem die Havelstädter Songs wie „Another cup of coffee“ oder „In the air tonight“ (legendäres Schlagzeugsolo inklusive) live erleben durften, die sonst nur bei Konzerten mit tausenden Menschen in großen Hallen wie zuletzt im Juni im Berliner Olympiastadion beim Auftritt Phil Collins’ zu erleben sind. Dann doch lieber gemütlich auf einer Decke bei einem Glas Wein den Welthits auf dem Marienberg lauschen.

Zumindest solange es einem dort hält. Denn spätestens bei der Zugabe, in der Wilson in einem Medley Welthits unter anderem von Bruce Springsteen, Guns ’n Roses oder Bob Dylan aneinanderreihte, hielt es niemanden mehr auf seinem Platz. Es wurde getanzt, geklatscht und lautstark mitgesungen, denn an diesem Abend standen die Songs der unterschiedlichen Musikgiganten, die aufgrund der Stimme Wilsons anfangs noch ungewohnt klangen, für sich.

Nämlich für Klassiker der Musikgeschichte, die man normalerweise sonst nur laut im Radio mitsingen kann. Der Auftritt Wilsons auf dem Marienberg jedoch gab die Möglichkeit, diese endlich auch einmal live zu hören. Da war auch ein Phil Collins schnell vergessen.

Von Tobias Wagner