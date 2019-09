Brandenburg/H

Auf Anweisung des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe ist am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in der Linienstraße durchsucht worden. Markus Schmidt von der Pressestelle der Bundesanwaltschaft bestätigt auf MAZ-Anfrage lediglich den Fakt, dass die Wohnungsdurchsuchungenangeordnet seien, zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verdächtigen könne er keine weiteren Angaben machen. Es liege auch kein dringender, sondern nur ein einfacher Tatverdacht vor. Es sei deshalb auch keine Festnahme geplant. Die Tat liege wohl schon einige Zeit zurück.

Geld an Organisation überwiesen

Aus Ermittlerkreisen war zu hören, dass es sich nicht um den Tatvorwurf eines terroristischen Anschlages oder im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat handele. Gerüchteweise war zu hören, dass es um eine große Geldüberweisung an eine als terroristisch eingestufte Organisation gehen solle.

Zum Einsatz kamen überwiegend Polizisten aus Berlin, etwa ein Dutzend Einsatzfahrzeuge hatten sich bereits am frühen Morgen am Wiesenweg versammelt. Offensichtlich durchsuchten sie ziemlich gründlich in zwei Hauseingängen. Die Ermittlungen werden vom Bundeskriminalamt geführt.

Was macht der Generalbundesanwalt

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist auf dem Gebiet des Staatsschutzes die oberste Strafverfolgungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Er übt das Amt des Staatsanwalts in allen schwerwiegenden Staatsschutzstrafsachen aus, die die innere oder äußere Sicherheit in besonderem Maße berühren.

Die innere Sicherheit wird durch politisch motivierte Delikte, insbesondere durch terroristische Gewalttaten, die äußere Sicherheit durch Landesverrat und Spionage tangiert. Zuständig ist der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof auch für die Verfolgung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch.

Von André Wirsing