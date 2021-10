Brandenburg/H

Spott und Häme, Fassungslosigkeit und Wut – so die allermeisten Reaktionen bei Facebook über das neuerliche Versagen der Stadt beim Erhalt ihrer Brücken, aktuell steht die Näthewindebrücke zur Disposition. Es ist unwahrscheinlich, dass sie gerettet werden kann, das Ergebnis der Prüfer steht noch aus.

Alles nur lächerlich

Ein Nutzer, der sich Frei Heit nennt, schreibt: „Alles nur noch lächerlich in Brandenburg an der Havel. Alle, die dafür verantwortlich sind, die gehören allesamt gefeuert und man müsste denen ihre Dummheit auf die Stirn tackern. Brandenburg und seine Brücken ...“

Helmpflicht für die Fische

Denny Macholdt schreibt nur: „Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll“, ergänzt um ein Dutzend vor Lachen heulender Smileys. Einen witzigen Dialog liefern sich Daniel Do und Florian Nowak. Der eine empfiehlt Helmpflicht für die Fische in der Näthewinde. Der andere ergänzt um Schutzbrillen. Dann werden noch Rettungswesten und Schwimmflügel für die Tiere empfohlen.

Schwimmringe für Schüler

Ähnliches hat Benito Heske im Sinn: „Die Stadtverwaltung kauft wohl schon fleißig Schwimmflügel und Schwimmringe.“ Er meint wohl für die Brandenburger und die Schüler, die den Weg eigentlich täglich gehen müssen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Potentielle Gefahren überall

Nachdenklich gibt sich Linda Kunze: „Gebaut wurde ja einigermaßen flink und ansprechend. Aber Instandhaltung ist irgendwie so ein Ding für sich. In Brandenburg werden jetzt so nach und nach die Fässer geöffnet, zum Leid der Einwohnenden – will gar nicht wissen, was sonst überall in Deutschland schon dringend mal hätte geprüft werden müssen und eher eine potentielle Gefahr darstellt.“

Unheil war vorhersehbar

Linken-Fraktionschef Andres Kutsche wiederum will das Unheil kommen gesehen haben: „War erwartbar. Wer mit wachem Auge über die Brücke gegangen ist, konnte solche Stellen auf der Domgymnasiumseite auf Augenhöhe feststellen.“ Er musste sich allerdings von Robi Niemann fragen lassen, warum er nicht bei der Verwaltung Alarm geschlagen habe, wenn er es doch wusste. „Ihr Kommentar ist schon mehr als peinlich. Als Chef einer Fraktion in der SVV sollten Sie wissen, was zu tun gewesen wäre. Offensichtlich haben Sie schon alle Aktivitäten eingestellt und sich damit abgefunden, mit Ihrer Partei in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Eigentlich schade ...“

Hubschrauber über der Stadt

„Brandenburg ist demnächst nur noch mit dem Hubschrauber zu erreichen“, befürchtet Bojan Werner. „Die alten Germanen bauten am Limes Holzbrücken die stehen heute noch und sind begehbar. Heute baut man Holzbrücken, die halten von Zwölf (Uhr) bis Mittag“, konstatiert Karsten Hinz.

„Es wird langsam echt peinlich“, schreibt Antje Gehrke. Sicher ist: Das Thema Brücken wird die Brandenburger noch sehr lange bewegen.

Von André Wirsing