Brandenburg/H

Der Real-Markt in der Brielower Landstraße wird doch nicht zu Kaufland. Der Standort Brandenburg gehört nicht zu den deutschlandweit 92 Verkaufseinrichtungen, die das Bundeskartellamt zur Übernahme durch Kaufland freigegeben hat. Die Behörde hatte wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet. So geht es auch acht weiteren Standorten, darunter Falkensee und Neubrandenburg. „In den betroffenen regionalen Märkten wären sonst die Ausweichmöglichkeiten und der Wettbewerb zu stark beeinträchtigt worden“, zitiert der Branchendienst Business Insider den Präsidenten des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Kaufland ist bereits im Einkaufszentrum Brandenburg-Wust vertreten.

Entscheidung erst im neuen Jahr

Insgesamt geht es um 279 Real-Standorte, die der russische Finanzinvestor SCP nach dem Kauf von der Metro-Gruppe, gewinnbringend weiterveräußern will. Doch was passiert jetzt mit dem 1993 im Beetzseecenter eröffneten Real-Markt? Auch Edeka und der aus dem Saarland stammende mittelständische Großflächenhändler Globus sollen ein Stück vom Kuchen abbekommen. Globus hat den Kauf von 24 Standorten beantragt. Dazu wird Ende Februar im Rahmen des Fusionskontrollverfahrens eine Entscheidung vom Bundeskartellamt erwartet. Globus betreibt nicht nur SB-Warenhäuser, sondern auch Baufachmärkte. Bis zum 21. Januar wollen die Wettbewerbshüter über jene 72 Standorte entscheiden, auf die Edeka ein Auge geworfen hat.

Nervenkrieg für Mitarbeiter

Während die Kundschaft beim täglichen Einkauf möglichst nichts vom Geschacher hinter den Kulissen mitbekommen soll, geht der Nervenkrieg für die Mitarbeiter des Brandenburger Real-Marktes weiter. „Wir sind die Letzten, die etwas erfahren“, hört man immer wieder bei Nachfragen vom Personal. Bis vor wenigen Wochen hatten sich hartnäckig Spekulationen gehalten, wonach das zur Schwarz- Gruppe gehörende Tochterunternehmen Kaufland den Supermarkt in der Havelstadt noch vor Weihnachten übernehmen könnte.

Viele Wettbewerber verschwunden

Die Metro AG als ehemaliger Mutterkonzern hatte sich Mitte des Jahres von seiner Einzelhandelslinie mit rund 280 Real-Märkten getrennt. Neuer Eigentümer wurde der russische Investor SCP Group, der umgehend mit der Zerschlagung von Real begann. Für die Havelstädter erinnert der vertraute Name Real an die Nachwendezeit als es in Brandenburg noch viele andere inzwischen vom Markt verschwundene Wettbewerber gab. Darunter Kaiser’s, Allkauf, Massa, Meyer-Beck, Spar, Reichelt und Minimal. Sie wurden geschlossen, verkauft oder umgeflaggt.

Von Frank Bürstenbinder