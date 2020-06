Die Polizei hat am Dienstagmorgen den Zweit-Wohnort eines Hitler-Anhängers in Brandenburg an der Havel durchsucht. Sie fand bei der Razzia gegen die verbotenen Gruppe Nordadler Stahlhelme. Der 18-Jährige ist kein Anführer.

In der Walzwerksiedlung in Brandenburg an der Havel hat die Polizei an diesem Dienstagmorgen einen Aufenthaltsort des Nordadler-Mitglieds durchsucht. Quelle: Dirk Fröhlich