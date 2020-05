Kloster Lehnin

Aus Reckahn überschlagen sich die Nachrichten. Nach der laborbestätigten Infektion einer Erzieherin will Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner die Kita Sonnenschein in Reckahn definitiv ab kommenden Montag für die nächsten Tage schließen. „Wir organisieren eine umfangreiche Desinfektion, wie es auch in der Kita Netzen geschehen ist. Dazu ist es erforderlich den Kita-Betrieb vorübergehend einzustellen“, sagte Brückner der MAZ.

Eltern werden informiert

Aktuell ist die Verwaltung mit der Information der Eltern beschäftigt. Betroffen von der Schließung sind über 20 Mädchen und Jungen, die sich derzeit in der Notbetreuung befinden. Ob auch alle Kinder und Erzieher in die häusliche Quarantäne müssen, ist vom Gesundheitsamt noch nicht entscheiden. Doch kann sich die Lage stündlich ändern.

Von Frank Bürstenbinder