Dieses war ihr dritter Streich: Erst gewann Steffi Holz den renommierten Designpreis „Red Dot Award 2020“, dann den German Design Award Special 2021. Nun hat das Bureau Steffi Holz aus Brandenburg an der Havel für die Entwicklung eines Corporate Designs und Webdesigns sowie für die Konzeption und die Art Direktion für die Initiative „Finde das Leben“ der wobra Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel den Designpreis des Landes Brandenburg in der Kategorie „Kommunikationsdesign“ bekommen.

Preisverleihung: Mathias Beyrow (Jurymitglied und Laudator), Linda Haseloff (Art Direction im Bureau Steffi Holz), Steffi Holz (Inhaberin und Creative Direction), Jörg Steinbach (Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie). Quelle: Adam Sevens

Abgabe am letzten Tag

„Wir haben uns aktiv darum beworben, sogar erst am letzten Tag abgegeben und hatten schon die Nominierung als Erfolg angesehen. Der Preis hat für mich einen sehr hohen Wert, bereits 2013 und 2015 habe ich mich darum beworben“, sagt Steffi Holz.

Anerkennung des eigenen Landes

Die Anerkennung des eigenen Bundeslandes sei für sie etwas ganz Besonderes. Die beiden anderen international renommierten Preise seien beispielsweise wichtig für ihre Lehraufträge an der Mediadesign Hochschule Berlin im Bereich Brand Identity & Corporate Design. „Aber für meine Arbeit hier ist der Landespreis der Bedeutendere, das sehe ich an der Vielzahl der Glückwünsche. Schließlich bin ich hier verankert.“

Für die Wobra steuert Steffi Holz die Kampagne "Finde das Leben". Quelle: Bureau Steffi Holz

Wobra trägt Verantwortung

In der Stadt Brandenburg an der Havel verwaltet die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wobra derzeit rund 4.300 eigene Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Immobilien. Neben der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum steht das Engagement zur Gestaltung attraktiver Lebensräume in der Stadt im Vordergrund der unternehmerischen Tätigkeit. Soziale Verantwortung innerhalb und außerhalb des Unternehmens sowie Offenheit gegenüber aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Stadt treiben den Wandel der Wobra stetig voran.

Für die Wobra steuert Steffi Holz die Kampagne "Finde das Leben". Quelle: Bureau Steffi Holz

Gemeinsame Arbeit seit 2015

Seit 2015 erarbeiten beide Unternehmen gemeinsam neue Konzepte, woraus zuletzt die Kampagne „Finde das Leben“ entsprang. Wie viele andere Städte im Umkreis von Berlin, gewinnt auch Brandenburg an der Havel zunehmend an Attraktivität als urbaner und naturnaher Lebensraum. „Finde das Leben“ soll Zuziehende, Rückkehrende sowie Brandenburgerinnen und Brandenburger dazu anregen, die Vielfalt der Havelstadt aus verschiedenen Perspektiven neu zu entdecken. Was wünschen sich die Menschen hier und die, die es noch werden wollen? Was kann die Stadt verändern, um für die Menschen langfristig ein Zuhause, eine Heimat, zu sein? Unter den Kategorien „entdecke, lebe, wohne, arbeite“ und „finde“ verstecken sich zahlreiche Ideen und Anregungen, wie sich das Leben in und um Brandenburg an der Havel entfalten kann.

Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, kulturelle, soziale Einrichtungen und Veranstaltungen, Wissenswertes zur Historie der Stadt und Gespräche mit den Menschen würden die Individualität Brandenburgs verkörpern. Eine aussagekräftige Typografie, leuchtende Farbwelten und zeitlose Formen sowie eine eigene realistische emotionale Ansprache der Bilder, Texte und Musik-Playlisten untermalen das visuelle und inhaltliche Gesamtkonzept des Projektes.

Von André Wirsing