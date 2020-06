Brandenburg/H

Es geht wieder los! Auch in den Kindertagesstätten in Brandenburg an der Havel beginnt am kommenden Montag, 15. Juni, der normale Regelbetrieb. Ab diesem Tag gelten für alle wieder die jeweils mit den Einrichtungen vereinbarten Betreuungsverträge. Zwischenzeitlich geschlossene Vereinbarungen zur Notbetreuung werden hinfällig, sie endet automatisch.

Was für Brandenburger Eltern und ihre Kinder einen riesigen Schritt zurück zur Normalität bedeutet, ist für Träger und Jugendamt eine gewaltige Aufgabe. Immerhin gilt es, innerhalb weniger Tage in 59 Kindergärten den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. 5400 Kinder sind laut Stadt aktuell mit einem Kita-Betreuungsvertrag registriert. Sie alle wollen nach Monaten der Entbehrungen wieder in ihrem gewohnten Umfeld toben und ausgelassen spielen.

Träger und Stadt an einem Tisch

Um die Rückkehr zum Alltag in den Einrichtungen so problemlos wie möglich zu gestalten, haben sich Träger und Stadtverwaltung nun zusammengesetzt. Dabei wurden die dringendsten Fragen besprochen. Sind die Einrichtungen beispielsweise überhaupt in der Lage, die Rückkehr aller Kinder mit der kurzen Vorlaufzeit personell zu stemmen? Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig hat gerade angeregt, zumindest vorübergehend den Betreuungsschlüssel – der in einigen Einrichtungen schon vor Corona nur bedingt eingehalten werden konnte – zu erhöhen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller begrüßt die Wiederöffnung der Kitas: „Wir hatten als Stadt mehrfach darauf hingewiesen, dass die Notbetreuung mit Kleinstgruppen immer weiter an ihre Grenzen stößt.“ Das Gespräch mit den Trägern am Mittwoch sei gut verlaufen, alle Beteiligten seien sich einig, dass die nahende Rückkehr zum Normalbetrieb eine vernünftige Entscheidung ist.

Nun gilt es, in den Einrichtungen ganz praktische Fragen zu klären: Besteht in den Kitas weiterhin Mundschutz-Pflicht? Wer darf die Einrichtungen betreten? Ein neuer, verbindlicher Rahmenhygieneplan wird derzeit noch erstellt, er soll den Kitas voraussichtlich am Freitag übergeben werden. Klar ist: die für Kinder in Notbetreuung bisher täglich einzureichenden Gesundheitserklärungen entfallen ab Montag.

Wie geht es im Hort weiter?

Eine weitere große Baustelle ist die Hortbetreuung. Hier stehen die Einrichtungen vor dem Problem, dass es weiterhin nur einen eingeschränkten Schulbetrieb gibt. Unklar ist, wie beispielsweise mit Kindern umgegangen wird, die zwar einen Hort-Betreuungsvertrag für den Nachmittag haben, aktuell aber am Morgen nur zwei Stunden in der Schule sein dürfen. Was sollen diese Kinder in der Zwischenzeit tun? Auch hier haben die Träger signalisiert, kurzfristig Lösungen finden zu wollen. Gehofft wird, gerade mit Blick auf Personal und Kosten, auch auf Hilfe vom Land. Insgesamt haben in der Stadt 1800 Kinder einen Hortplatz.

