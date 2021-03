Regiobus fährt nach Schulschluss wieder über Ketzür

Amt Beetzsee

Erleichterung am Beetzsee: Schulkinder aus Ketzür werden nach Unterrichtsschluss in Radewege wieder obligatorisch bis in ihr Dorf gefahren. Das hat Regiobus gegenüber der MAZ angekündigt. Die neue Regelung soll ab dem 12. April gelten. Konkret geht es um die Fahrten um 13.09 Uhr, 14.09 Uhr und 15.54 Uhr ab Grundschule Radewege. Auf diesen Fahrten muss kein Fahrgast mehr als Ziel Ketzür beim Fahrer angeben. Die Stichfahrten zu den angegebenen Zeiten gehören dann wieder zum Fahrplan. Mit der Anpassung reagiert das kreiseigene Verkehrsunternehmen auf die Kritik von Eltern und die jüngste Berichterstattung in der MAZ über den Fall des Erstklässlers Malik. Der Junge hatte auf der Heimfahrt vergessen, sein Ziel beim Fahrer anzugeben und war auf freier Strecke zwischen Ketzür und Gortz aus dem Bus gestiegen, um zu Fuß nach Hause zu laufen.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Quelle: Frank Bürstenbinder

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig bedauerte auf Nachfrage den Vorfall, sprach von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“. Alle Fahrer seien angehalten im Umgang mit Kindern sehr sensibel zu reagieren. Da tue dem Unternehmen jede Beschwerde weh, sagte Hennig. Was dem kleinen Malik passierte, soll sich nicht wiederholen. Regiobus hat deshalb den Fahrplan der Linie 569 überdacht. „Tatsächlich verzeichnen wir seit einigen Jahren steigende Kinder- und Schülerzahlen in Ketzür. Es macht daher Sinn, wie zu Schulbeginn, auch nach Unterrichtsende Ketzür obligatorisch und ohne Anmeldung anzufahren“, sagte Verkehrsleiter Thorsten Müller der MAZ in einem Video-Gespräch. Kritik äußerte das Unternehmen am sehr schlechten Zustand der Zufahrtsstraße nach Ketzür, die sich in kommunaler Trägerschaft befindet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu früh geht auch nicht

Grundsätzlich will Regiobus tagsüber beim 2016 eingeführten Rufbus-Prinzip auf der Linie bleiben, um sich unnötige Leerfahrten nach Ketzür zu ersparen. Bei den Stichfahrten ab der Landesstraße 911 handelt es sich um insgesamt rund 1,6 Kilometer. „Dabei geht es weniger um Geld und Diesel, sondern um Zeit in einem eng gestrickten Fahrplan“, stellte Müller klar. Auch für die hin und wieder in Gortz oder auf freier Strecke wartenden hat der Verkehrsleiter eine Erklärung: „Die Linie beginnt am Hauptbahnhof. Wegen der vielen Baustellen ist die Stadt Brandenburg für unsere Fahrer zu einer Wundertüte geworden. Kommt der Bus einmal unerwartet schnell durch Brandenburg und gibt es aus Ketzür keine Rufbusanforderung, legt der Fahrer schon mal einen Halt ein. Denn zu früh von einer Haltestelle abzufahren geht gar nicht.“

Regiobus Potsdam Mittelmark ist das kreiseigene Verkehrsunternehmen. Quelle: A. Lang

Die angekündigte Fahrplananpassung, für die sich unter anderem Maliks Mutter Julia Lawal eingesetzt hatte, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Landkreises als Auftraggeber. Die drei genannten Stichfahrten nach Ketzür sind deshalb am 1. April Thema der nächsten turnusmäßigen Abstimmung zwischen Regiobus und Kreisverwaltung. In einer ersten Reaktion äußerte sich Beetzseeheide-Bürgermeister Dirk Lange positiv über die angekündigte Änderung: „Seit dem letzten Vorfall hatte sich in der Gemeinde erheblicher Widerstand geregt. Ich freue mich, dass das kreiseigene Unternehmen sein Leitbild in Sachen Mobilität umsetzt. Die neue Regelung macht es auch den Busfahrern einfacher, in deren Haut ich manchmal nicht stecken möchte.“

Rufbus verteidigt

Prinzipiell verteidigt Regiobus-Geschäftsführer Hennig das Rufbus-Prinzip in Potsdam-Mittelmark. Andere Landkreise seien beim Ausbau des bedarfsorientierten Verkehrs viel exzessiver vorgegangen. „Wir gehen mit Bedacht vor. Wichtige Verbindungen sollen attraktiver werden, ohne die Fläche abzuhängen“, so Hennig. Auf der Linie 569 nach Päwesin gibt es eine weitere Stichfahrt nach Riewend. Dort soll es beim bisherigen Fahrplan bleiben.

Von Frank Bürstenbinder