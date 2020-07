Brandenburg/H

Steht der Regional-Laden am Grillendamm vor dem Aus? Betreiber Edgar Baerenz hat das angedeutet. Vor einigen Tagen teilte er auf Facebook mit, dass das Geschäft ab dem 24. Juli wegen Urlaub geschlossen und danach nur noch kurz geöffnet wird. „Denn im September schließt der Regional-Laden seine Pforten“, heißt es im Post.

Viele Gründe für die Schließung

Doch eigentlich ist es nicht das, was Baerenz möchte. „Das war auch ein Hilferuf“, macht er klar. Aus vielerlei Gründen sah er sich dazu gezwungen. „Ich schaffe das physisch allein nicht mehr“, so der 69-Jährige. Baerenz betreibt das Geschäft, in dem es regional hergestellte Produkte gibt, seit fünf Jahren als Hobby. Unterstützung hatte er bisher nicht gefunden, auch, weil er nicht viel zahlen kann. Doch in dieser Hinsicht scheint es einen Schimmer am Horizont zu geben.

Edgar Baerenz betreibt den Regional-Laden seit fünf Jahren. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit Gleichgesinnten hat Baerenz den gemeinnützigen Verein „Die Regionalen“ auf den Weg gebracht. „Wir wollen die Produkte ansehen, prüfen, probieren und den Menschen sagen, wo es sie gibt“, beschreibt er das Ziel. Die Mitglieder könnten sich durchaus vorstellen, aktiv im Laden zu wirken. Wenn da nicht ein weiteres Aber wäre.

Denn das aktuelle Mietverhältnis gibt Baerenz einen weiteren Grund zur Sorge. Er mietet die Räume vom ansässigen Kegelverein SG Rot-Weiß Brandenburg. Der wiederum hat sie über einen Erbpachtvertrag vom Domstift zur Verfügung. Doch der Kegelverein ist über die Jahre stark geschrumpft und hat ebenfalls Zukunftssorgen.

Betreiber hat noch Visionen

Baerenz befürchtet nun, dass er aus dem Mietverhältnis entlassen wird. Er hofft auf ein Gespräch mit dem Domstift: „Ich möchte eine Lösung finden, um den Standort gemeinsam zu erhalten“.

Sollte die Zukunft dementsprechend gesichert werden, könnte sich der 69-Jährige vorstellen, mehr aus dem Objekt herauszuholen. „Wir könnten langfristig über Spendengelder oder ähnliches das Gebäude in einen zeitgemäßen Zustand versetzen“, sagt er. Sogar über die Neubelebung der Vereinsgaststätte oder ein kleines Kaffee- und Kuchenangebot denkt Baerenz nach.

Kaffee gibt es jetzt schon im Regional-Laden. Auch wenn der Betreiber das Außengelände nach schweren Vandalismusschäden bewusst unattraktiv gehalten hat. „Seither bin ich verschont geblieben.“

Hoffnung auf Fortbestehen

Kunden zieht es dennoch in den Laden. Touristen, die hiesige Produkte und Mitbringsel suchen, ebenso wie Menschen, denen der regionale Gedanke am Herzen liegt. „Es ist auch ein Kommunikationsladen zur Unterhaltung und zum Gedankenaustausch“, meint Baerenz. Das allerdings hat sich durch Corona verändert, was der Betreiber ebenfalls bedauert.

„Gutes von umme Ecke“ Der Regional-Laden am Grillendamm liegt unmittelbar neben dem Wohnmobilstellplatz am Dom. Er ist 2014 von Kai Brass, Gründer der Mosterei Ketzür, auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2015 eröffnet worden. 2015 übernahm Edgar Baerenz die Geschicke des Geschäftes. Dort gibt es „Gutes von umme Ecke“, so der Slogan. Will heißen, die Produkte stammen alle von regionalen Prozenten. Säfte, Sirup, Marmeladen, Eis, Seifen oder Keramik sind im Regional-Laden zu entdecken. Geöffnet ist das Geschäft immer donnerstags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr. Auf Grund von Urlaub bleibt der Laden vom 24. Juli bis 19. August geschlossen. Danach entscheidet sich, ob im September endgültig Schluss ist. Wer Ideen hat, wie das Konzept fortgeführt werden kann, erreicht Edgar Baerenz unter 0176-42 08 88 70. Interessierte können zudem zum Treffen des Vereins „Die Regionalen“ vorbeischauen. Nächster Termin dafür ist Sonntag, 19. Juli, 16 Uhr, im Laden.

Alles zusammen hat seine Entscheidung befeuert, aufzuhören. Nach seinem Urlaub am 20. August wollte er in die Schlussphase gehen. „Entweder gibt es einen Ausverkauf oder es geht weiter“, sagt Baerenz jedoch mittlerweile. Es wird deutlich, dass er auf Gespräche und Ideen hofft, die die Fortführung ermöglichen. Denn der Regionalladen, so findet Baerenz, ist eine Bereicherung für die Stadt und ihn persönlich. „Es ist eine Anlaufstelle. Und es macht mir großen Spaß, hier zu sein.“

Von Antje Preuschoff