Brandenburg/H

Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Diew Linke) will nicht mehr, dass die Feuerwehr- und Rettungseinsätze in ihrem Landkreis von der Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel aus koordiniert werden. Ab Ende 2022 will sie aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aussteigen.

Vertrag gilt seit zwölf Jahren

Das fällt ihr früh ein, die Kooperation zwischen Havelstadt, Potsdam-Mittelmark und ihrem Landkreis gibt es bereits seit 2009, der Vertrag ist noch ein Jahr älter. Die Kommunalpolitikerin selbst ist auch schon sieben Jahre im Amt.

Kein Mitbestimmungsrecht

„Ein Mitbestimmungsrecht in wesentlichen Fragen eröffnet die bestehende Vereinbarung für die angeschlossenen Gebietskörperschaften nicht. Bei wesentlichen Fragen des Regionalleitstellenbetriebes besitzt die Stadt Brandenburg an der Havel mit der bestehenden Vereinbarung einseitige Ausgestaltungsmöglichkeiten“, beklagt sie in der Begründung für die Beschlussvorlage, über die der TF-Kreistag am 14. Dezember befinden soll.

Mitarbeiter konnten mit untersuchen

„Der Landkreis Teltow-Fläming fordert insbesondere bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf den eigenen Kreishaushalt ein Mitbestimmungsrecht ein, vergleichbar wie in anderen Regionalleitstellenbereichen im Land Brandenburg.“ Hintergrund für den harten Schnitt dürfte eine Organisationsuntersuchung für die Leitstelle sein, das Verfahren begann schon vor drei Jahren. Bei dem Prozess, bei dem die Mitarbeiter dem Vernehmen nach weitgehende Mitspracherechte hatten, stellte sich heraus, dass die Leitstelle wohl chronisch unterbesetzt sei.

Erhöhen um zwei Drittel

Damals gab es 43 Vollzeitstellen, laut Gutachten müssten es fast 70 Stellen sein, sagt der zuständige Brandenburger Beigeordnete Michael Brandt ( CDU). Wenn nun die Stellenzahl um zwei Drittel erhöht wird, dürften auch die Kosten in ähnlichem Maße steigen. Das will Wehlan wohl nicht mehr bezahlen, schließlich muss sich ihr Landkreis anteilig an allen Kosten beteiligen.

Kompromiss ist umgesetzt

Zwischenzeitlich wurden elf Stellen nachbesetzt. „Wir haben uns entschieden, nur einen Teil der Maßnahmen umzusetzen, das ist so mit den Krankenkassen und auch mit Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming so abgesprochen“, sagt Brandt. Alle Partner hatten zugestimmt. Zugleich sollte ein Leitstellen-Beirat gebildet werden, der diskutiert, was noch umgesetzt werden muss, aber nur beratend tätig ist. Mehr gebe auch das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg nicht her.

Kein Vertreter aus Teltow-Fläming dabei

Die im Raume stehenden 69,7 Vollzeitstellen werden es aber nicht werden, das würden weder die Krankenkassen noch die Kommunen akzeptieren. „Alle Partner haben Vertreter für den Beirat benannt, doch konnte er nicht tagen, weil Teltow-Fläming keine Vertreter benannt hat. Wie wollen sie dann etwas erreichen? Wer Gespräche einfordert, muss auch Gesprächspartner schicken.“

Notfalls entscheidet Innenminister

Brandt gibt zu, dass ein Weggang von Teltow-Fläming den Bestand der Regionalleitstelle gefährden würde, weil diese dann nicht mehr zu vertretbaren Kosten arbeiten könne. Doch wird es soweit nicht kommen. Am Ende könnte immer noch das Innenministerium entscheiden und Teltow-Fläming zwangsweise der Regionalleitstelle Brandenburg zuordnen.

Denn auch wenn der abtrünnige Landkreis zu einer anderen Leitstelle ginge, würde dies erheblichen technischen und personellen Aufwand erfordern. Und dann wäre auch noch das Schicksal des Brandenburger Standortes ungewiss. So viele unnötige Baustellen würde das Innenministerium gar nicht zulassen.

Von André Wirsing