Brandenburg an der Havel - Regisseur Christian Petzold will Film mit Matthias Brandt in Brandenburg an der Havel drehen

Sommerkino im Slawendorf mit Überraschung: Nach „Barbara“ und „Phönix“ möchte Regisseur Christian Petzold in Brandenburg an der Havel einen weiteren Film drehen. Hauptrolle: Matthias Brandt.