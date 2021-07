Mötzow

Wie läuft ein Drehtag ab? Wo kriegen Filmemacher die Schauspieler her? Eine Menge Fragen hatten am Donnerstag Mädchen und Jungen in der Perspektivfabrik an den Berliner Regisseur Martin Busker. Als Schirmherr unterstützt der Filmemacher die Aktion „Die Freizeitpaten“, mit dem das CVJM-Ostwerk Spenden einwirbt, um benachteiligten Kindern aus ganz Deutschland Urlaub zu ermöglichen. In der Perspektivfabrik am Beetzsee bei Mötzow können in diesem Sommer über 450 junge Menschen aus sozial schwachen Familien Ferienfreizeiten erleben.

Jugendliche im Fokus

Busker hat mit seinen Arbeiten für Film und Fernsehen schon oft Jugendliche in den Fokus gerückt, die vor großen Herausforderungen standen. „Ich habe mich zunächst gefragt, ob ich der Richtige für das Ehrenamt eines Schirmherren bin. Doch der Besuch in Mötzow hat mich restlos überzeugt. Hier sind Spendengelder gut angelegt, um Heranwachsenden eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen“, sagte Busker der MAZ. Ferienfreizeiten sind für den 1980 in Emden geborenen Regisseur mit schönen Erinnerungen an die eigene Kindheit verbunden. „Wir waren weg von den Eltern und damit raus aus dem Alltag. Das tut vielen Kindern heute genauso gut, weil sie sich neu entdecken können“, so Busker.

Gesprächsrunde in der Perspektivfabrik mit Regisseur Martin Busker Quelle: Frank Bürstenbinder

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der Regisseur 2019 mit seinem Debütfilm „Zoros Solo“ – eine Tragikomödie über einen 13-jährigen Flüchtlingsjungen mit Mert Dincer und Andrea Sawatzki in den Hauptrollen. „Über 500 junge Leute in ganz Deutschland wurden gecastet, bis alle Nachwuchsrollen besetzt waren. Entscheidend bei der Auswahl ist, dass ein Bewerber Talent hat“, berichtete Busker den Mötzower Ferienkindern, die sich den Film am Vorabend in der Turnhalle der Perspektivfabrik angesehen hatten. Corona verdammte auch Busker zu einer eineinhalbjährigen Zwangspause. „Für einen selbstständigen Regisseur war das eine schwierige Zeit. Da ist es gut, wenn man mehrere Standbeine hat“, so der Berliner.

Martin Buska besucht die Turnhalle der Perspektivfabrik, in der es auch kreativ zugeht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der Pandemie geht es auch für die Perspektivfabrik nach drastischen Einnahmeausfällen und Kurzarbeit langsam wieder aufwärts. Partner bei der Belegung der Gästehäuser sind in der Hauptsaison vor allem Träger der Jugendhilfe aus ganz Deutschland. „Die Gruppen kommen zu uns zurück. Corona hat einen großen Nachholebedarf erzeugt. Gerade benachteiligte Kinder waren großen Belastungen ausgesetzt“, berichtete Geschäftsführer Andreas Ehrhardt. Im Schnitt können sich derzeit rund 100 Kinder und Jugendliche in der Perspektivfabrik aufhalten. In normalen Zeiten sind 150 Gäste möglich. „Doch wir wollen nicht die komplette Kapazität auslasten, um mehr Abstand zu bewahren“, so Ehrhardt. Eine wichtige Einnahmequelle bleibt das Spendenaufkommen der Henry-Maske-Stiftung, die Anteile an der Perspektivfabrik hält. Nach den Ferien kommen traditionell Schulklassen nach Mötzow. Auch viele Sportgruppen hätten zur Belegung der Gästehäuser beigetragen, berichtet Ehrhardt. Kommende Woche wird der ehemalige Box-Weltmeister Henry Maske zu einem erneuten Besuch in der Perspektivfabrik erwartet.

Von Frank Bürstenbinder