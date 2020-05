Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei hat den Halters des Autos ermittelt, das am Samstagabend bei Göttin im Fluss gelandet war. Am Reckahner Weg hatte ein Spaziergänger am Sonntagmorgen den Audi bemerkt, der mit der Front in der Temnitz stand.

Der Passant verständigte die Polizei, die das Auto am Einsatzort im Wasser entdeckten. Die Beamten suchten im Anschluss den Halter des Fahrzeugs auf.

Nach dem Unfall nach Hause gegangen

Der Mann gab an, er sei am Vorabend gegen 19 Uhr den Reckahner Weg mit seinem Audi entlanggefahren. Dort sei er einem Reh auf der Straße ausgewichen, sodass der Wagen im Graben gelandet sei.

„Der 36-Jährige hielt es nicht für nötig, die Polizei zu verständigen, und begab sich nach Hause“, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz. Das Auto wurde aus dem Nebenfluss der Plane geborgen.

Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

