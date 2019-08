Helgrit Marz-Loose (55) begann ihre berufliche Laufbahn in der Physiotherapie. Nach vier Jahren als Physiotherapeutin entschied sie sich für den Arztberuf und studierte an der Humboldt Universität zu Berlin.

Ihren Facharzt für Neurologie machte die neue Chefärztin an der Landesklinik Brandenburg.

An die Anfänge vor rund zwanzig Jahren in Hohenstücken erinnert sich Marz-Loose noch gut: „Ich habe noch den ersten Patienten vor Augen, einen Monat zuvor kam ich in die Klinik und habe die Ausstattung und Organisation mit begleitet.“

Schon damals ist die Brandenburgerin jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Sie genieße es nun, das wieder tun zu können.

Jörn Lange (47) studierte Medizin an der Philipps Universität Marburg und an der Universität Montpellier ( Frankreich), bevor er an der Charité-Universitätsmedizin Berlin seinen Abschluss machte und promoviert wurde.

Seine Ausbildung zum Kinderarzt machte Lange in verschiedenen Berliner Kinderkliniken. Zum Kinderneurologen mit Schwerpunkt Kinderepileptologie wurde er in der Fachklinik Vogtareuth für pädiatrische Neurologie, Neuro-Rehabilitation und Epileptologie ausgebildet.